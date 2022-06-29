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深入實測「暗黑股票APP」　裝傻哥挖出內幕：隨便都漲停

▲深入實測「暗黑股票APP」　裝傻哥挖出內幕：隨便都漲停。（圖／翻攝自Dcard）

▲這是詐騙集團自己架的股票APP。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

現在詐騙集團猖獗，以投資、股票為誘餌的不勝枚舉，一名網友被加入群組後，假裝上當下載APP，不僅直擊各種操作手段，還與內部人員周旋，事後他分享這段奇妙的經驗，更不忘勸世「千萬別投錢進去！」

這名網友在Dcard提到，「很多很社群媒體給你推銷、送你飆股，像是傳簡訊說，『我是營業員王小姐，有急事找你，請立即賴我，免費領取明日必漲飆股：Line...』，甚至自動幫你加好友的，這些都是詐騙。」

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在進到詐騙集團所謂的「股票APP」後，他驚呆發現，裡面必須用儲值方式，所以進去的錢別想出來，「申購基本上能抽中，每天一堆加入金的，都幾百萬匯款單，還有漲停一定能買入。」

▲深入實測「暗黑股票APP」　裝傻哥挖出內幕：隨便都漲停。（圖／翻攝自Dcard）

▲原po與詐騙人員周旋。（圖／翻攝自Dcard）

原po表示，「看到他們在群組的分享，可當作參考，但千萬別投錢進去，我倒是聽他們的推薦做多，選擇隔天做空，小賺一點，為什麼呢？因為買入的股票成交量很低，我猜內部交易隨便買可能就漲停了，通常都一日行情，接下來就大跌，所以做空剛好，分享幾個我玩他們畫面，可能再過不久會被發現，然後踢群組吧！」

實測完這個暗黑APP，他不禁笑說，「最近申購玩玩，也太好中，但就是等你匯款跑掉啊！我留下的資料都是假的，電話也是假的，實名認證是網路樣本身分證，神奇的是竟也能認證過關。

最後，原po也提醒，「不要相信這些來路不明的群組APP，更不要把錢匯款到不知名的帳戶，你可以參考，但不要把錢投進去。」

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