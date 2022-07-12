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獨／追隨姐姐腳步！16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7／16抵台」

▲▼16歲麥克（Mack Rutherford）挑戰獨駕飛機環繞世界最年輕紀錄，預計7月16日左右飛抵台北松山機場。（圖／翻攝Mack IG）

▲16歲麥克（Mack Rutherford）挑戰獨駕飛機環繞世界最年輕紀錄，預計7/16左右飛抵台北松山機場。（圖／翻攝Mack IG）

記者李姿慧、李宜秦／台北報導

擁有英國、比利時雙重國籍的19歲少女薩拉．羅瑟福德（Zara Rutherford），今年1月寫下獨駕飛機環繞全球史上最年輕女性紀錄，她16歲的弟弟麥克（Mack Rutherford）也追隨姐姐腳步，要刷新獨駕飛機環繞世界一周最年輕紀錄，麥克更傳出預計7/16左右將飛抵台北松山機場，將由飛特立航空代理相關作業。

19歲的薩拉．羅瑟福德2021年8/18從比利時啟程，費時5個月飛越5大洲，途中曾降落台灣過夜，更對台灣珍珠奶茶感到驚艷，2022年1/20返抵出發地比利時，成為史上獨駕飛機環繞地球的最年輕女性，而她16歲的弟弟麥克也向姐姐看齊，今年3月從保加利亞出發，獨自駕駛鯊魚超輕型機打算環繞地球一周，要刷新最輕獨駕飛行環球紀錄。

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▲▼16歲麥克（Mack Rutherford）挑戰獨駕飛機環繞世界最年輕紀錄，預計7月16日左右飛抵台北松山機場。（圖／翻攝Mack IG）

▲16歲麥克（Mack Rutherford）預計7月16日左右飛抵台北松山機場。（圖／翻攝Mack IG）

而根據麥克最新飛航記錄顯示，麥克7/10從巴基斯坦飛抵印度，目前人正停留在印度，預計7/14飛往泰國，7/15前進越南，若順利且天候情況良好的話，目標7/16將飛抵台灣，隔天7/17再到南韓。

據了解，麥克預計7/16抵達台北松山機場，將由飛特立航空代理相關作業，在台灣過一夜後，隔天再繼續出發飛往韓國首爾仁川，不過小飛機飛行辛苦，天氣或飛機系統都可能影響行程延誤。

▲▼16歲麥克（Mack Rutherford）挑戰獨駕飛機環繞世界最年輕紀錄，預計7月16日左右飛抵台北松山機場。（圖／翻攝Mack IG）

▲16歲麥克（Mack Rutherford）挑戰獨駕飛機環繞世界最年輕紀錄。（圖／翻攝Mack IG）

據悉，原本麥克最初計畫是經過和中停中國，經評估台灣地理位置上方便，航空代理服務有一定高品質，加上姊姊上次來台留下對台灣的好印象，因此調整路線改經過台灣。

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