台灣是亞洲最快樂國家　韓分析：2016年一件事是轉變關鍵

▲根據「世界快樂報告」，台灣是亞洲最快樂國家，韓國研究認為關鍵是2016年政黨輪替。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社



儘管有外部地緣政治壓力，台灣卻愈來愈快樂。根據3月公布「世界快樂報告」，台灣是亞洲（不包括中東）最快樂的國家。韓國國會未來研究院報告稱，台灣人變得愈來愈快樂的轉捩點在政黨輪替。

台灣今年在「世界快樂報告」（World Happiness Report）的146個國家中排名第26，不僅超越中國（72名），也超越日本（54名）和韓國（59名）。這並非台灣首次在這份排名中獲得高分，而是從2018年起連續4年位居前段班。

「韓民族日報」報導，聯合國快樂報告評估依據包括人均GDP、社會支持（受訪者遇到麻煩時是否有人可幫助）、健康預期壽命、是否能自由選擇生活、慷慨程度（受訪者上個月是否曾捐款），以及貪腐程度（根據受訪者判斷貪腐在社會上是否普遍）。

不過，台灣並非一直是亞洲最快樂的國家。在2013年聯合國報告中，台灣和韓國都排名在40左右，但之後卻往不同方向邁進。韓國愈來愈不快樂，台灣的快樂指數則是愈來愈高。

台灣為何能在經濟壓力續增，以及面對中國軍事威脅的情況下，依舊維持這麼高的快樂程度。韓國國會未來研究院6月29日發布「國民幸福焦點」報告，分析台灣人變得快樂的原因。

根據報告，轉捩點出現在2016年政黨輪替。

報告指出，直到2010年代初期，台灣社會充滿不信任，年輕人嘲諷台灣是「鬼島」，但是總統蔡英文執政後，通過最低工資和其他親勞工階級政策，以及對半導體等重要產業的策略支持，台灣的經濟和社會活力開始復甦。

未來研究院數據中心負責人許鍾浩（音譯）表示，分析這6種幸福指標每年的變化，發現帶動台灣人幸福指數上升的指標是「物質生活水準」、「社會支持」和「自由選擇生活」。

最值得關注的是經濟成長帶來的生活水準提高。儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，但台灣過去2年卻創下史上最強勁的出口表現，2020年經濟成長率3.1%，2021年6.28%，並持續成長。

這股成長力量背後，有世界第一大半導體代工企業台積電推動。

此外，在疫情爆發初期，台灣有力的防疫政策取得成功，使民眾對政府的信任度大幅提高也是原因之一。

特別是口罩供應短缺的情況下，台灣政府迅速開發數位口罩配給系統，結合民間開發的「口罩地圖」，有效解決口罩之亂。

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