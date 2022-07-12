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出火公園劃入風景特定區「改造工程動土」　創造全新氣象

▲恆春出火公園暨生活體驗觀光地區12日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春出火公園暨生活體驗觀光地區12日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮東門出火景觀區，數十年來火苗不熄，縣府為打造友善及舒適安全的觀光休憩公園，於今(12)日辦理景觀改造工程動土典禮，縣府表示，這裡因長期缺乏管理造成許多亂象，經4年以及多方面的協調，克服困難，於今日舉行動土。

▲恆春出火公園暨生活體驗觀光地區12日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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▲恆春出火公園暨生活體驗觀光地區12日動土 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

縣長潘孟安表示，恆春鎮東門的出火景觀區，為特殊觀光景點，但因處於軍方、內政部國家公園管理處及地方政府三處地帶之間，長期無人管理而形成管理死角，造成攤販擺攤或遊客行為造成環境髒亂，讓原本特殊的地質景觀區變樣。

縣府為維護特殊觀光資源，已協調劃出國家公園範圍外，更於去年與國防部完成土地撥用，並依發展觀光條例向交通部觀光局申請劃設為風景特定區。

在4年協調的過程中一波三折，感謝立委周春米協調下，國防部同意撥用並爭取交通部觀光局補助經費，也感謝國防部協助撥用土地及在兼顧國軍演訓的需求外，讓這裡成為遊客休憩的地方，最後也感謝墾管處尊重縣府意見，未來該處將成為恆春半島遊玩休憩的新景點。

交旅處表示，整體規劃並獲得交通部觀光局補助5,320萬元，配合自籌款5,180萬元，總工程經費1億500萬元辦理「出火公園暨生活體驗觀光地區計畫」預計將在112年8月底完工。期望透過景觀改造工程，將過往亂象一併解決，不僅提升本縣觀光服務品質，也讓在地的恆春鎮居民多一個休憩的地點。

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