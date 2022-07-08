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社會 社會焦點 保障人權

剩300公尺到家「酒駕累犯被罰9萬」　避不見面...每月慘被扣薪1萬

▲屏東執行分署執行恆春酒駕男案件 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署執行恆春酒駕男案件 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東恆春一名中年男子，喝酒後騎機車趴趴走，在距住處300公尺處因為安全帽沒扣好，被警方攔下盤查，進行酒測超標，被警方依公共危險罪移送，並被檢方緩起訴。由於他是5年內第2次酒駕，應裁罰9萬元，扣除已繳的緩起訴處分金2萬3000元後，監理站另開6萬7000元罰單，他完全不理，案件遂移送行政執行署屏東分署執行。

▲屏東執行分署執行恆春酒駕男案件 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東執行分署執行恆春酒駕男案件 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

分署於去年9月受理該起案件後，曾經通知他到分署來繳納，他仍置之不理，執行人員調查發現義務人在墾丁某飯店工作，遂於今年年初核發執行命令，通知公司應將其每月薪水3分之1解繳給監理站，飯店亦配合分署的執命辦理，每月扣義務人1萬餘元薪資，但他雖始終神隱未與分署聯繫，幸好還有持續上班，本月終於扣薪執行完畢，分署成功為國庫順利徵起該筆宿醉酒駕罰單。

宿醉酒駕近日有增加趨勢，很多人以為飲酒結束已過好幾個小時，酒醒再上路應該沒關係，不知酒精在體內代謝需要相當時間，即便睡一覺起來認為酒退，其實反應能力與判斷力還是會受到影響，而且酒測值如果意外超標，將涉犯刑法公共危險罪嫌被移送地檢而留下前科，並收到上萬元交通違規罰單被移送分署執行而瘦了荷包。

以該件義務人為例，明明還剩300公尺就可以到家，卻因週末小酌被罰款而繳納9萬元給公庫，所要付出的回家代價平均1公尺為300元，比坐計程車在恆春市區兜風一圈還貴，非常不划算。

屏東分署表示，3月31日酒駕新制上路後，10年內有2次以上酒(毒)駕或拒測行為的違規人，另外會被屏東監理站上網公告姓名及照片，呼籲騎士及駕駛人不要心存僥倖，案件一旦移送，分署也一定會依法執行到底，落實酒駕零容忍以減少公共危險，貫徹交通正義並保障用路人安全。

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