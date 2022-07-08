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社會 社會焦點 保障人權

就醫強留急診室過夜不成　狂毆護理師手臉...莽男遭收押

記者陳崑福／屏東報導

恆春鎮一男子身體不適就醫，醫師檢查後認無留診必要，叮嚀其返家休息，他堅持在急診室過夜，不聽勸阻並攻擊護理師受傷，恆春警方獲報將他帶回調查，訊後依違反醫療法及傷害罪嫌送辦，檢察官訊後向法官聲押獲准。

▲涉攻擊護理師，男子遭聲押獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲涉攻擊護理師，男子遭聲押獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲涉攻擊護理師，男子遭聲押獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲涉攻擊護理師，男子遭聲押獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春分局偵查隊副隊長陳立明說明經過。

恆春警分局於5日17時許，接獲轄內醫院報案稱：於急診室有糾紛，恆警獲報後立即前往處理，經查為一男性自稱身體不適至醫院急診室求診，經急診醫師檢查後，認無留診必要，遂請其返家休息。

但男子卻堅持要在急診室過夜，急診室護理師上前勸說時，男子卻出手攻擊護理師，致臉部及手部受傷，警方獲報趕到將他逮捕，帶回調查，訊後依違反醫療法及傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東地檢署相當重視醫療暴力案件及醫療人員安全，堅定嚴辦立場，認犯嫌有羈押必要，即向屏東地方法院聲請將涉案犯嫌羈押並獲准。

經督導醫療暴力業務主任檢察官連繫後，恆春分局亦於第一時間前往該醫院再次關懷被害護理師，使醫護人員能安心從事醫療業務，並強調屏東檢警不容醫療暴力及維護醫護人員職場安全的決心，使醫護人員能全心投入於防疫工作及服務病患。

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