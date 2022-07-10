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假桌遊真賭博！屏縣警局長帶隊稽查　一晚查獲9違規

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率警稽查桌遊等業者 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府警察局長劉印宮(左二 )率警稽查桌遊等場所 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近期縣內出現有業者以桌遊為名，惟可能實際經營賭博電玩，屏東縣政府警察局9日晚規劃縣內專案稽查勤務，出動144名員警，其中縣警局劉印宮率同屏東警方會同縣府相關位對屏東市區桌遊店等進行稽查，整晚共稽查26家桌遊店等場所，查獲9起相關違規案，依規定開單告發、列冊管理。

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率警稽查桌遊等業者 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣政府警察局長劉印宮率警稽查桌遊等業者 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

避免少數桌遊店以合法掩護非法，在暑假期間對青少年造成不良影響，縣長潘孟安立即指示警察局結合縣府城鄉發展處、衛生局、消防局、 勞青處等相關局處，成立聯合稽查小組，針對以合法掩護非法桌遊業者啟動全縣性暑期「青少年保護專案」。

縣警局指出，111年「暑期保護青少年-青春專案」自7月1日起至8月31日止，以五大主軸作為本次專案目標，分別為：1.防制青少年接觸新興毒品、2.防制青少年參與詐欺集團或擔任車手、3.避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布、4.防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博、5.少年深夜留連不當場所等偏差行為。與往年不同的是，今年度青春專案工作特別將時下年輕人喜愛的桌遊主題店納入防賭宣導，以防堵青少年誤入博弈場所。

縣警局長劉印宮昨晚率同屏東警分局同縣府相關處所人員針對屏東市區多家桌遊店家、網咖、電子遊戲場、KTV釣蝦場等進行稽查勤務，並針對時下年輕人喜愛的桌遊主題店納入防賭宣導，以防堵青少年誤入博弈場所。

昨晚全縣性專案臨檢勤務，出動了144名警力，臨檢桌遊店家、電子遊戲場、網咖等26家，共計查獲違反勞基法3件、菸害防制法1件、消防法1件、勸導未成年1件、員工未打滿3劑疫苗或施打疫苗未有造冊3件。

劉印宮局長表示，為讓青少年在暑假期間有正常的休憩空間，這次透過第三方警政強化擴大全縣性聯合稽查勤務，即是針對轄內「易滋生犯罪場所」及「其他有治安顧慮」之營業場所，由警方結合縣府各局處針對行政不法違規，執行罰鍰、停業、歇業、撤照等行政措施，藉以達成預防犯罪的目的，同時並呼籲各營業店家應遵守建築、消防、兒少相關法令規定，共同維護青少年成長環境。

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