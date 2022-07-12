蔡炳坤腦中風「深度昏迷狀態」　柯文哲將啟動代理系統「重分工作」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤11日晚間7時許與台北市長柯文哲一同餐敘時，因為腦中風緊急送醫動手術，並於晚間11時左右手術完畢，在加護病房觀察中。面對蔡炳坤接下來的工作交接，柯文哲12日強調，北市府已有討論要啟動代理系統。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲12日上午出席延壽國宅J區都更案拆除典禮，關於蔡炳坤的狀況，柯文哲仍強調，這涉及醫療專業，且需要家屬授權，所以仍得由醫療小組發言，市長不宜對個人病情發表意見，已有交代醫療小組，若取得家屬同意的話，會由仁愛醫院醫療小組跟外界說明。

至於蔡炳坤的工作如何分配給他人？柯文哲提及，台北市政府有1個市長、3名副市長、1名秘書長、3名副秘書長，再加上參事、有給職市政顧問，是有足夠的人，不會有任何人去影響到工作，今早已有討論要啟動代理系統。

媒體追問，蔡炳坤工作要給誰負責，倘若未來台北市副市長黃珊珊請辭，市府只剩下一名副市長彭振聲。柯文哲強調，台北市有1個市長、3個副市長、1名秘書長、3個副秘書長，加上7至8名參議、5個有給職市政顧問，其實人相當多，只是工作要重新分配。

柯文哲強調，北市府之前就有代理系統，且自己做事有SOP，所以有通知研考會主委將代理系統SOP報表印出來，讓他確認一遍後決定由誰代理。