玩遊戲更真實、支援PS5　SONY新款電競耳機在台上市

▲SONY今日正式發布電競耳機系列INZONE。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

SONY今日正式發布電競耳機系列INZONE，此系列專門為了遊戲所打造，能支援PS5與PC遊戲，創造出立體的音質效果，讓玩家可以在遊戲的世界身歷其境，支援藍牙、WiFi連接，並且加入了卓越的降噪功能，旗艦款售價為8290元。

此次INZONE共推出三種機型，其中H3為有線耳機，而H7與H9兩款機型都是無線藍牙連接，旗艦款的H9支援降噪功能。

SONY表示，此次INZONE系列，同時支援同步無線連線，可以同時連接電腦與手機，跟隊友溝通暢通，並且具備降噪開關、藍牙連線無線連接，在使用上更加順暢。此外全系列耳機也支援PS5使用，像是要調整音量等參數就可以直接使用耳機側邊按鈕調整。

音效一直都是SONY很注重的一塊，而在電競耳機上更是重要，實際使用體驗，耳機創造出立體音效效果，讓玩遊戲的過程更加真實，像是在一個下水道的封閉場景中，也會感受到封閉的微回聲感，並且能將更細節的聲音傳達出來。

而在續航力上，藍牙無線機種的H9、H7都支援快充，充電10分鐘支援60分鐘，並且可以邊使用邊充電，不會中斷遊戲體驗。目前三款耳機都已經上市，售價分別為2790、6390、8290元。