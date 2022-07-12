網上賣香奈兒包！買家1招數有鬼　機智妹：守住10多萬

▲網路購物需時時警惕以防詐騙。（圖／載自免費圖庫pixabay）



實習記者蘇郁晴／綜合報導

不論是身為買家或賣家，在網購時最害怕的就是遇到詐騙。日前有名網友分享自己在平台上販售香奈兒包，卻遇到來自馬來西亞的網友試圖詐騙，好在她在對話過程中驚覺不對勁，這才守住10幾萬元的名牌包。



原PO於Dcard發文表示，自己幾天前於旋轉拍賣平台上刊登了一顆香奈兒金球WOC包，因大小不符自己需求打算轉賣，有位女性看到後私訊她詢問包包款式、新舊狀態等問題，經確認後她表示自己有意願購買，並稱自己是馬來西亞人，在買賣過程中一直強調，她之前在網上購買香奈兒包包的經驗都是在匯款後，拍攝收據給賣家，賣家就會馬上幫她寄出，否則她會擔心。

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這是原PO第一次與海外買家交易，一開始感覺她人不錯，沒有太大戒心，所以原本想說可以順應買家要求，但在一來一往的對話中逐漸感受到有點不尋常，便上網搜尋相關資料，這才發現在香港和新加坡已經有很多類似的詐騙案例，並且對方都是來自馬來西亞。

首先，他們會先提供偽造的電匯收據傳給賣家，證明自己已經匯款，並且要求賣家要立刻出貨，其中有不少案例都是商品已經寄出後，賣家才發現遲遲沒收到款項。這些居心不良的騙子就是打算利用國外匯款有3~5日入帳的時間差來欺騙賣家，進而騙取高價商品。

▲詐騙過程之對話紀錄截圖。（圖／載自Dcard，以下同）



底下也有不少網友留言分享想法與自身遭遇，「不管怎樣都要確定自己帳戶真的有收到錢再寄出」、「我在蝦皮賣二手精品包也是一律面交，怕有些買家收到貨不滿意退一顆假的回來。高單價的東西還是當面點交最好了」、「現在旋轉拍賣真的很難賣東西，然後還一堆怪人......高價值商品還是面交好一點」、「正常來講旋轉拍賣是沒有辦法看到跨區域的商品的，我之前也差點被騙，大家要多多小心」。多數人都認為，價值較高的商品選擇當面交易最為安全，若是真的需透過網路平台販售，則務必先確認收到款項再寄出。