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社會 社會焦點 保障人權

「龍辰人本」靈骨塔詐騙　退休婦千萬泡湯！竹聯天蠍堂6落網4收押

記者張君豪／台北報導

萬華警方今年7月接獲民眾報案，遭到詐騙集團以「龍辰人本有限公司」人員邀約投資靈骨塔，光是其中一名吳姓女被害人損失就高達1080萬元，警方獲報後立刻成立專案小組調查，鎖定主持該禮儀公司的施姓主嫌；經查施男有竹聯幫天蠍堂成員背景，警方6日行動在新北市、台中市執行同步搜索，拘提包含施姓主嫌等6人到案說明。

▲萬華警方破獲竹聯幫天蠍堂經營「龍辰人本」靈骨塔詐騙集團逮捕6人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方破獲竹聯幫天蠍堂經營「龍辰人本」靈骨塔詐騙集團，逮捕6人 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲萬華警方破獲竹聯幫天蠍堂經營「龍辰人本」靈骨塔詐騙集團逮捕6人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬華警方破獲竹聯幫天蠍堂經營「龍辰人本」靈骨塔詐騙集團並查扣犯罪所得購置2輛保時捷休旅車、1輛BMW旅行車。

萬華警方表示，龍辰人本有限公司以竹聯幫天蠍堂背景的施姓主嫌為首腦，從2018年起成立該公司，鎖定45～90歲中高齡靈骨塔未持有者，排出業務員與目標搏感情後，以「加碼投資靈骨塔位可獲利翻背，該公司可代為尋找買家銷售」，實際上卻要靈骨塔持有套牢的民眾，挹注更多資金購買生前契約。

警方調查，多名銀髮族、退休婦女受害，被騙金額從新台幣4-50萬元到上千萬元不等，其中一名吳姓婦女（60歲）先後斥資1080萬元參加投資，畢生積蓄幾遭騙光。警方約詢到案的5名被害人，總計遭騙金額就超過1500萬元。

途中有被害人反悔要求退款，該集團以慣用話術「業務員已離職」等語搪塞，或由竹聯幫幫派成員出面嗆聲被害人「僅可退款1成、行情都是如此、不怕被告」等語，意圖使被害人誤認投資失利求償無門。

萬華警方收網逮捕包含施男、林嫌等6人到案，並查扣他們以犯罪所得購買包含保時捷凱燕等3部高檔進口車，另於林嫌住處扣得現金30萬餘元，全案訊後依組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，其中林男、李男等4人因犯後拒絕吐實，遭法官裁定收押禁見。

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