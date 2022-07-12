喔伊喔伊沒在聽！賓士S500撞出勤救護車　27歲女消防員受傷

記者白珈陽／台中報導

台中市西區台灣大道與中興街口11日晚間發生一起車禍，一輛趕往救護任務的救護車，遭到綠燈通行的賓士車撞擊，造成1名羅姓女消防員受傷，轄區警局表示，依道交條例45條規定，「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者」，可處駕駛3600元罰鍰，並吊銷駕照。詳細車禍原因及經過將由交通大隊進一步釐清調查。

▲賓士S500與救護車發生碰撞。（圖／民眾提供）

台中市第一警分局調查，昨晚連姓男子（72歲）駕駛賓士S500型轎車由博館路沿中興路往明義街方向直行，行經台灣大道與中興街口時綠燈通行，與由博館東街沿臺灣大道內側快車道往健行路方向直行的許姓消防員（41歲）駕駛的救護車發生碰撞。

警方表示，當時救護車是前往救護任務途中，車內無病患，雙方駕駛經酒測均無酒測情形、也沒受傷，不過救護車內的羅姓女消防救護員（27歲）頭部有輕微受傷，送醫治療無大礙。

▲救護車趕往任務途中遭賓士碰撞。（圖／民眾提供）

第一警分局交大初判肇因為連男未依規定讓車，許男違反交通號誌，全案依道路交通事故處理程序轉交通警察大隊釐清肇事原因。

警方呼籲，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。