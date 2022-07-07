女陷戀愛陷阱　假烏克蘭情郎「被俄軍俘虜」...她被騙走70萬

▲60歲張婦遇到網路詐騙，保七員警到場了解情況。（圖／保七總隊提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化1名單身的張姓婦人，在網路上遇見自稱是烏克蘭軍醫的詐騙集團，隨即陷入愛河。詐團向婦人騙稱在烏俄戰爭行醫救人過程中，遭到俄軍俘虜，須繳交贖金俄軍才可放人，張婦不疑有他，陸續匯了70萬元。日前詐團要求張婦再匯30萬元，張婦遂至台銀員林分行申請保單質借，行員發覺有異報警處理，保七員警到場了解，向張婦解釋其實已遇到詐騙案，讓張及時「止血」，看清假烏克蘭情郎。

保七總隊第一大隊表示，單身的60歲張婦在臉書上遇到自稱是烏克蘭軍醫的男子，對方每天以甜言蜜語、溫柔攻勢取得張婦信任，某次謊稱他不幸被俄軍抓住，現在被關在監獄中，不斷被嚴刑拷打，必須要交付贖金俄軍才肯放人，若不繳錢，會被判無期徒刑，拜託張婦匯錢救他，並表示俄軍會透過台灣警方，來通知她如何匯款救人。

婦人聽信詐團言詞，陸續於台中市各地銀行匯款70萬元，未料詐團食髓知味，要求張婦再匯款30萬元，俄軍才願意放人，儘管張婦苦苦哀求她帳戶已沒有錢，但詐團竟要求她想辦法籌錢，張婦遂於6月29日至台灣銀行員林分行，向行員申請保單質借30萬元。

▲▼詐團向張婦表示，俄軍會透過台灣警方來通知她如何匯款救人。（圖／保七總隊提供）

由於張婦神情緊張，又無法解釋借錢用途，引起張姓行員及賴姓襄理的注意，2人立即通報派駐台銀的保七員警邱大維、楊博如、廖國振到場了解情況。

在保七員警的深入瞭解下，張婦才說這筆錢是要「救人用」，並表示有一位自稱台灣的警官與他聯繫，只要把錢匯給警官，就可以把幫他把烏克蘭醫生愛人救出來。

保七員警不斷拿出案例說明，這個警官為詐團所假冒，連烏克蘭醫生也是假的，員警向張婦說：「台灣的警察怎麼可能會管到烏俄戰爭的問題？」，張婦才恍然大悟遭到網路交友詐騙。

保七總隊呼籲，烏俄戰爭期間，詐騙集團利用網路交友，以戰爭救人為名義來騙取民眾匯款，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。