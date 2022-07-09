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誤信老友邀投資　退休男險被騙50萬養老金...警及時阻詐

▲潮州警分局中山路派出所警員張雅雯成功阻止羅姓男子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局中山路派出所警員張雅雯成功阻止羅姓男子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州羅姓退休男子，在社群軟體遇到一名自稱多年未見的老朋友，誘騙他投資，他信以為真，打算匯款到對方指定帳號，行員發現有異，報警處理，耐心勸說，成功阻止他被騙，保住他的養老金50萬元。

▲潮州警分局中山路派出所警員張雅雯成功阻止羅姓男子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局中山路派出所警員張雅雯於日前接獲銀行行員通報有民眾疑遭詐騙，警方立即趕到現場協助，現場一名男子疑似聽信假投資欲匯款至警示帳戶，警方獲悉趕往處理。

據悉，這位63歲羅姓退休男子，日前於社群軟體遇到一名自稱他多年未見的老朋友，受到該名老友鼓吹投資，男子不疑有他到銀行準備匯款50萬元至「老友」提供的「個人帳戶」作投資，經行員檢視匯款帳戶察覺帳戶有異，通報警方到場。

男子向警方表示，這只是與朋友間的小投資，並聲稱之前與該名友人投資都有獲利，但經檢視該友人提供之匯款帳戶為個人持有帳戶非屬公司帳戶，如為投資用途不該為個人戶，判斷是詐騙集團慣用手法；經員警與行員耐心解說，男子才恍然大悟，感嘆花甲之年不該輕信老友的天花亂墜的說詞，感謝員警與行員保住他的養老金。

警方提醒民眾，現代投資詐騙伎倆變化多端，民眾切勿輕信不明來源的投資管道，易讓投資人血本無歸，在合法投資管道以外的投資，根本沒有任何監督、管理措施，這樣的投資只是充滿了高風險與看得到、拿不到的高報酬假象。

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