人妻網購「歐美性感衣」棄單59次　店家損失近4千元提告結果曝

▲北市陳姓女子網購衣服卻無故棄單59次，被依詐術致人損害財產罪，處拘役50日。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北市29歲陳姓女子於主打「歐美、性感」女裝服飾網站下單，因多次未取貨遭列黑名單，她竟「異想天開」拿母親手機門號辦會員更以假名購物，前後棄單59次，造成商家運費及手續費損失3954元，決定提告。法院審理時，陳女有意想賠償，但商家未到庭陳述意見。士林地院審結，依《刑法》第355條的間接毀損罪，處陳女拘役50日，可易科罰金5萬元。

陳女從2018年10月起，向佳思達國際有限公司所經營販售女裝服飾的網站，購買衣服，以3支行動電話號碼及阮姓母親行動門號，申辦該網站會員，分別訂購了1000元至5000多元不等的服飾，由於她屢次棄單，該公司曾向陳女反應，但她仍持續訂購、棄單，直到2020年9月30日。

法院審理時，認陳女在網路上虛偽訂購商品，導致商家耗資寄送商品，受有運費、手續費支出財產損害，而陳女也表示願意賠償，但因告訴人拒不到庭，迄未為任何賠償等提出意見。

法官審酌陳女無前科，自陳高中肄業教育智識程度、目前為家管、已婚、尚有1名子女待扶養，依詐術致人損害財產罪，處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。