快訊／何志偉踢爆：金六結過半確診　新兵邊跑邊咳還沒有量體溫

▲何志偉舉行記者會痛批國防部防疫政策亂糟糟。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨穩，民進黨立委何志偉今（8日）舉行記者會揭露，國防部防疫政策導致軍營慘淪病毒培養皿，金六結新訓中心爆半數新兵確診，只能邊操課邊咳嗽；對此，國防部軍醫局國軍疫情指揮中心主任陳怡蓉會中僅回應，該說法對落實防疫政策的國軍弟兄不公平，目前成功嶺剛接訓一批，確診數是零，國軍著重醫療照顧和後續疫調、環境清消等，並未明確回應爆料內容。

內政部役政署7月3日指出，成功嶺863名受訓替代役中有256人快篩陽確診，原定7月4日結訓典禮臨時喊卡。何志偉今天召開記者會踢爆，他接獲役男陳情，金六結新訓中心竟出現一連半數新兵確診，5週訓練都有人陸續確診，126人中最終有63人確診，「邊跑邊咳邊訓練、咳到大家全部中獎（指確診）」，導致軍營淪病毒培養皿。

陳情役男透過影片表示，現行國防部規定，如果軍中出現確診者，只有確診者本人及床位六宮格要隔離，然而當兵不可能只待在床位上不移動，且若是在營外確診也不會讓鄰兵隔離，也有人回營區之後「陰轉陽」繼續傳染給其他人。

該役男說，因為部隊沒有天天量體溫，有一天晚上他覺得自己不太舒服，兩天後休假離開營區才發現發燒和確診，「部隊買額溫槍很難嗎？」且他在營區內發燒時，長官還詢問他可不可以忍一下、繼續操課；他也質疑，在營區內難以執行「0+7」後7天的單獨用餐措施，且若解隔離後還是不舒服，仍會被要求強制返營，沒有辦法請假、不要操課和鑑測。

該役男痛批，國防部防疫制度混亂，第一線的連長、班長都察覺問題了，國防部卻不給予相對應權力，直到出事了才強調依照規定走、怪班長不認真做事。他說，整個新訓確診人數過半，這些確診兵都要下部隊，「真的很好奇會不會影響國軍軍力？」

對此，陳怡蓉代表國防部回應指出，防疫工作是當前重要任務，針對本案國防部會持續與內政部合作，確認成功嶺營區是否沒有落實防疫措施，一切都是依照中央防疫政策公布，其實國防部投入大量人物力執行國家政策，目前成功嶺剛新訓一批，確診數是零；何志偉數度追問近半年累積多少人確診？陳並未正面回應僅說，數字一直有在做滾動式修正，「如果一直糾纏在這個數字，其實是非常的（不公平）」，她沒有把數字帶過來，會再跟委員說明，對外說明數字的變動都是由中央統一說明。

何志偉聞言不滿諷刺說，陳怡蓉答非所問，「我在講蘋果妳在講西瓜」；陳重複答案說，感謝委員能夠給她機會回應，之前就有說明過，國軍在防疫過程中，基層幹部真的非常認真落實防疫；何批評，「妳一直在誦經狀況，很可怕欸，我要下結論」，痛批國防部一連串錯誤、創意的防疫政策造成國防實力受創，要求國防部立即公布確診狀況，不能騙外界「零確診」，應改善量體溫、快篩檢驗、疫情防堵未落實的狀況，並檢視即將下部隊的新兵真正的染疫狀況。