烏軍收到台灣的「60公厘迫擊砲彈」？　國防部：批號與國軍編碼方式不同

▲烏克蘭收到印有繁體字的60公厘迫擊砲彈。（圖／翻攝自Мілітарний）



記者杜冠霖／綜合報導

俄羅斯將砲火集中在攻擊烏克蘭的頓巴斯地區，至今以美國、歐洲等西方國家以實際行動援助烏克蘭，向烏克蘭輸出許多武器。而當地媒體透露烏軍收到來自台灣的60公厘迫擊砲彈，對此，國防部10日澄清，網傳照片彈藥批號與國軍編碼方式不同，相關內容並非事實。

根據烏克蘭軍事媒體《Мілітарний》報導，烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）獨立領土防禦旅日前公布了一張相片，相片顯示一顆60公厘迫擊砲彈，該媒體在推特貼文更標示出烏克蘭與中華民國國旗，直接表明了烏軍從台灣收到了一批60公厘的迫擊砲。

報導指出，烏軍準備將這些從台灣收到的60公厘迫擊砲，與塞爾維亞製造的60公厘砲管結合使用，用來摧毀俄軍的車輛與輕型裝甲車，從其他張公佈的相片，也可以看到砲彈上印有「頭信管」、「高級榴彈」等繁體中文，據稱這些迫擊砲與榴彈是美國從中協調，由台灣轉讓了這些庫存。

針對外媒報導烏克蘭收到來自臺灣的60公厘迫擊砲一事，國防部表示，網傳照片彈藥批號與國軍編碼方式不同，相關內容並非事實。

國防部強調，我國政府本著民主國家團結互助的精神，支持維護烏克蘭主權及領土完整，反對任何以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的行為。有關軍事援贈作業，國防部均遵國家整體外交政策，配合外交部辦理，外媒臆測並非事實。