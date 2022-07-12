把責任顧好！　黃珊珊提醒陳時中：自由業不是隨便自由

記者陳家祥／台北報導

2022九合一選舉腳步接近，民進黨徵召衛福部長陳時中參戰台北市長，昨受訪時自稱自己從事的職務「沒有任期」，進到政務官體系裡面是「自由業」，引發熱議。對此，台北市副市長黃珊珊說，「自由業不是隨便自由」，工作上要把自己的責任顧好，「我們在工作上不可能可以自由來來去去，一定把責任做好才是最重要」。

▲黃珊珊12日出席「美食在台北-逗陣呷艋舺」啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）



自陳時中接受徵召後，台北市長選戰「三腳督」確認，將由國民黨立委蔣萬安、陳時中以及尚未正式宣布但已準備多時的黃珊珊角逐。

黃珊珊12日受訪說，政務官是責任制，「自由業不是隨便自由，政務官其實很不自由，因為要負很大的責任」，所以還是責任的問題，工作上要把自己的責任顧好；黃說，就像她自己是政務官，每個局處首長都是政務官，蔡副市長也是政務官，「但我們在工作上不可能可以自由來來去去，一定把責任做好才是最重要」。

另外，關於陳時中未來卸任，防疫工作要如何延續？黃珊珊說，防疫工作不可能停下來，因為台北市到現在每天還有2000多人確診，不會因人設事，工作一定會有人做，只是做決策跟領導人比較重要的。

黃珊珊表示，像自己還是以市政為重，市政跟選舉的比重上自己會平衡比重，現在台灣還是每天幾萬人確診，我們並沒有鬆懈下來，現在反而很擔心國際現在BA.4、BA.5，包括新加坡、美國甚至日本都有往上調，目前台灣正在密切觀察，「如果有這樣狀況的話可能要重新check我們的相關量能，這東西是機動性調整，所以目前為止雖然平穩，但並沒有消失」。