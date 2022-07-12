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標示「100%乳含量」成分卻寫乳粉！　內行教1招辨認「真鮮奶」

▲▼ 。（圖／Unsplash）

▲一名網友至超市發現牛奶罐上標明「100%乳含量」成分卻是由乳粉為主。（示意圖／翻攝自Unsplash）

實習記者徐羽彤／綜合報導

鮮乳、牛乳你真的搞清楚了嗎? 還是沒發現過兩者的差別呢？日前一名網友至超商購買商品，在鮮乳區貨架上看到標榜著「100%乳含量」的牛乳，原料卻寫著乳粉，讓該名消費者感到相當疑惑，並至網路社團詢問其他人是否有過相同經驗，該話題也引來網友們的熱烈討論。

一名網友至臉書社團爆廢公社發問:「這到底是100%鮮奶還是奶粉泡的？又放在鮮乳區裡，我看得霧煞煞的...」，圖片中可以看見一罐牛乳上貼著100%乳含量的標籤貼紙，品名備註乳飲品，但原料製成由水、乳粉等等為主，令他好奇平常所買的到底是鮮奶還是奶粉？

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一名網友將選購照片放上臉書社團。（圖／翻攝自爆廢公社）

隨後其他網友至該貼文下解釋，「100%乳含量是沒添加其他檸檬酸等等的添加物，而乳製品是再製而成的。」「有鮮乳標章的才是鮮乳！」「有明確寫下鮮奶字樣的才是鮮奶。」「要有牛牛的圖案才是鮮乳標章。」「以前都沒發現牛奶還有分成鮮奶跟奶粉泡的...」也有網友調侃「看價錢就知道。」

事實上食藥署在粉專中有告訴民眾可以透過三點來辨別鮮乳與牛乳製品，第一個是「品名標示」， 鮮奶在原料成份上會是鮮乳、生乳相關字；第二個是「鮮乳標章」，用最直接明瞭的方式，民眾可以透過標章圖案進行辨識；第三個為「CAS鮮乳」，是由CAS認證的鮮乳，皆受到嚴格規範民眾可安心選擇。

下次民眾在選購商品時，不妨可以參考以上三點步驟來進行挑選，這樣不僅可以選到所需的正確品項也喝的更安心。

▼鮮乳標章。（示意圖／翻攝自農委會）

▲▼ 。（圖／農委會）

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