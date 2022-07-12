整理家裡挖出一整盒「礦石」　網友驚：小時候有它就是無敵！

▲整理物品是打掃的重要步驟。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

實習記者殷稚雅／綜合報導

民眾在整理家中時經常會挖出一些舊時的物件，發現的當下往往情不自禁停下動作，開始回憶起當年。日前就有一名男網友協助朋友整理家中時，意外翻出一盒包裝泛黃的「礦石」，讓他激動地將圖片分享到臉書社團上。照片一PO上網，隨即引起關注。

該名男網友於12日在臉書社團「爆廢公社」分享一張照片，表示「看過這個的應該有30～35歲」、「不知道國小什麼課有的？」仔細一看，畫面中可見一個盒子包裝上方寫著「基礎科學實驗教育材料系列」，盒內放滿了各種礦石，還仔細標示出了滑石、長石等礦石名稱，由此可知是過往相關實驗課程的教材。回憶中的物件一出，勾起許多網友的回憶。

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▲網友分享的礦石教材。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社】●）

許多網友一看到包裝馬上想起是哪堂課程，說道「是自然課！超愛，每天都期待！」「小學自然課都會用到。那時最討厭硫磺，超臭！」還有網友表示「小時候吵著要買，也不知道為什麼？」也有人相反地說，「小時候不愛，長大了反而特別愛去海邊撿石頭」。更有人至今仍沒忘掉背誦礦石硬度的口訣「滑石方螢磷長英黃剛金」。

也有網友憶起「這一盒在當時可是造價不菲啊！」許多人也深表同感說道，「小時候覺得這盒是寶物」、「小時候有這盒的無敵」，可見這盒礦石的教材對許多網友而言是個珍貴又「真貴」的回憶物件。還有許多人開玩笑表示，「我喜歡黃金這種礦石，比較好交易」、「可惜沒有鑽石跟緬甸玉石」、「就是沒有貴金屬」。