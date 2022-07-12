螢幕黏「梅餅」爬滿上百小生命　網一看頭皮發麻：是牠的卵

記者黃翊婷／綜合報導

一名住在文化大學附近的網友昨日（11日）在臉書PO文表示，早上要出門時發現螢幕上有一塊像梅餅的圓形物體，旁邊還爬滿小生物，以為是成群的螞蟻，定睛一看才發現，原來是白額高腳蛛（俗稱喇牙）下蛋了，一旁的小生物就是破囊而出的小蜘蛛。照片公開之後，不少網友看得頭皮發麻，紛紛留言表示，「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊甘甘甘甘甘（幹）」、「害怕」、「看到這個我絕對會爆炸」、「是喇牙的蛋」。

▲原PO發現螢幕上有一塊「小圓餅」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，10日晚上用家中的大螢幕玩了一場足球遊戲，沒想到隔天一早準備出門時，發現螢幕上黏著一塊像梅餅的圓餅物體，以為是螞蟻搬來什麼甜餅正在享用，但想想又覺得不對，這不符合螞蟻的行為，於是決定再看仔細一點，這才發現是白額高腳蛛在螢幕上下蛋，「上百隻小蜘蛛破囊而出，也是壯觀。」

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原PO表示，因為住處位於山上，平時螞蟻、小昆蟲就很多，品種也很複雜，但他不討厭蜘蛛，家中偶爾會看到大型喇牙出沒，考量到喇牙是最好的生態殺蟲劑，他決定暫時靜置3天，讓小喇牙各謀生路，之後再來處理，「還好我家有密集恐懼症的委員長回高雄度假了，她要是在家大概會瘋掉，又是酒精又是火攻，或是逃離家裡。上次喜鵲從煙囪入家，到處大便跟囂張啼叫，她已經忍無可忍了。」

▲近照讓不少網友驚恐直呼，「頭皮發麻！」

文章公開之後，網友們紛紛留言開玩笑，「能下蛋的都是福地，施主又本持益蟲不殺生的概念，以後必成蜘蛛人」、「有打算開放認養嗎」、「別擔心，那是台式馬卡龍，那些是內餡」；也有不少怕蜘蛛的網友感到頭皮發麻，「靜止不動還好，到處亂竄頭皮發麻」、「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊甘甘甘甘甘（幹）」、「害怕」、「看到這個我絕對會爆炸」、「是喇牙的蛋」。

還有部分網友提醒，因為小喇牙體型還小，可能會鑽進到螢幕裡面生存，有些跑不出來的就會黏在主機板上，導致故障率升高，原PO的螢幕估計是廢了，不妨趁這段時間先比價，等到承諾的「3天期限」結束再更換螢幕。