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嫁到台南22年首次吃丹丹！人妻曝原因　在地人住48年也沒吃過

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻昨日（11日）在臉書PO文分享，自己嫁到台南永康生活22年，因為沒有很喜歡偏甜的食物，所以直到11日才第一次吃丹丹漢堡，成功解鎖成就。沒想到文章公開之後，掀起兩派網友熱議，有不少台南人和原PO一樣很少吃丹丹，其中一人在當地住了48年都沒吃過；另一派人則是死忠粉絲，寧願開150公里路程的車也要品嘗美食。

▲▼重傳LOGO。台南丹丹漢堡,雞腿堡,麵線,廣東粥。（圖／記者劉亭攝）

▲原PO在台南生活22年，直到11日才第一次吃丹丹漢堡。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，嫁到台南生活22年了，住的地方不是偏遠地區（永康），附近有丹丹漢堡的分店，騎車過去大約7分鐘，而且每天接送小孩上下學都會經過，後來丹丹搬家之後，離她家更近了，騎車只需要3分鐘，但還是沒有特別想吃。

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原PO接著說，直到11日她才第一次去吃丹丹漢堡，「好像不來吃都對不起丹丹了，丹丹成就解鎖。」但她也提到，每個人喜歡的口味不同，很難斷定丹丹到底算好吃還是不好吃，只能說她嫁到台南22年，對於台南美食沒有很愛，因為大多都偏甜。

文章公開之後，不少喜愛丹丹漢堡的網友留言調侃道，「妳再不吃，丹丹就要搬到妳家隔壁了」、「常常專程從台中開車去台南，就是為了丹丹」、「朋友說去台南不吃丹丹，肯定白去了，為了吃丹丹，甚至願意開150公里路程的車過去」、「我三不五時就在解鎖」、「他們是最不像漢堡店的漢堡店」、「22年都沒吃過，妳怎麼對得起台南？我住高雄都會專程去仁德分店買了」。

不過，也有許多台南人表示，自己和原PO一樣，並沒有特別喜愛吃丹丹漢堡，「住台南48年還沒吃過丹丹」、「我台南人，但無法接受丹丹的甜，吃過一次不會想再吃」、「正港台南人，我超不愛吃丹丹，吃過的次數一隻手就數得出來」、「我家對面就是丹丹，從小到大，吃過的次數應該是個位數」、「還好而已，50年來只吃過2次」。

其實，丹丹漢堡一直被認為是觀光客到台南必吃的美食之一，但丹丹漢堡第一間店是開在高雄。對於兩派意見論戰，一名網友緩頰道，食物好不好吃非常主觀，合口味就是好吃，不合口味就算免費也不一定吞得下去，「好不好吃，自己體驗一遍就知道了。」

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