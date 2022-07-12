忘帶鳥下車！運將轉頭驚呆「屎彈炸2小時」　飼主只願賠100元

記者黃翊婷／綜合報導

一名計程車司機昨日（11日）在臉書PO文抱怨，客人下車時忘記把寵物鳥帶走，結果一轉頭鳥就跑來站在他的肩膀上，由於派出所不收活體動物，他只好自行照顧，整整2個小時無法載客，衣服和車上還沾到鳥糞，好不容易聯絡上飼主，要求1000元清潔費，對方卻只願意給100元，還反嗆「不然鳥給你好了」，讓他超級傻眼。

▲被主人忘在車上的寵物鳥相當黏人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，計程車上什麼東西都能掉，什麼都不奇怪，「客人去喝酒忘了他的鳥寶沒下車，超黏人的，發現主人不在，馬上跑來我肩上」，雖然鳥很可愛，但畢竟是別人的寵物，於是他立即開車前往派出所，但警方不收活體動物，只好先自行照顧，期間也沒辦法開車載客，估計營業損失2個小時共600元。

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原PO接著說，鳥還在車內、衣服上大便，後來好不容易聯繫上飼主，他說明原因並要求收取1000元的費用，對方卻覺得太誇張，只願意支付100元，甚至反嗆「不然鳥給你好了」，雙方鬧到報警；警察到了之後，向他表示這是民事案件，警方無法介入，但會先幫他蒐證、留資料。

然而，當警方詢問是否要提告時，飼主表示要告原PO撿到鳥沒有立即回報。原PO馬上回答，發現鳥被忘在車上，當下馬上就回報給公司，並由客服中心打電話聯繫，但飼主沒接，他又開去派出所，無奈警方也不收，才會演變成這樣的狀況，對方聽到這裡就閉嘴不敢再講話。

▲原PO車上到處都是鳥的排泄物。

原PO無奈表示，雖然鳥已經順利送還給飼主，但經過這次事件，他決定以後在車上撿到東西就往派出所丟，警方不收的乾脆原地丟棄，「撿到東西好像是我的問題一樣，從晚上7點浪費到現在（PO文最後更新時間為晚上9點），浪費我時間跑車。」

文章公開僅僅一夜，吸引超過9600名網友按讚，大家紛紛留言力挺原PO，認為他收取1000元清潔費和營業損失還算合理，反而是飼主的行為讓人無法接受，「100元是侮辱人喔，把他的鳥放飛就好」、「好扯」、「這是和尚鸚鵡，主人怎麼這麼不小心，好心司機一定有好報」、「委屈司機和鳥寶了」、「就當做了一件好事吧，聽說這種寵物鳥放生了很難生存，還好你沒那麼做」。

▼原PO臉書全文。