　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忘帶鳥下車！運將轉頭驚呆「屎彈炸2小時」　飼主只願賠100元

記者黃翊婷／綜合報導

一名計程車司機昨日（11日）在臉書PO文抱怨，客人下車時忘記把寵物鳥帶走，結果一轉頭鳥就跑來站在他的肩膀上，由於派出所不收活體動物，他只好自行照顧，整整2個小時無法載客，衣服和車上還沾到鳥糞，好不容易聯絡上飼主，要求1000元清潔費，對方卻只願意給100元，還反嗆「不然鳥給你好了」，讓他超級傻眼。

搭小黃忘帶鳥下車，運將急尋2小時。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲被主人忘在車上的寵物鳥相當黏人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，計程車上什麼東西都能掉，什麼都不奇怪，「客人去喝酒忘了他的鳥寶沒下車，超黏人的，發現主人不在，馬上跑來我肩上」，雖然鳥很可愛，但畢竟是別人的寵物，於是他立即開車前往派出所，但警方不收活體動物，只好先自行照顧，期間也沒辦法開車載客，估計營業損失2個小時共600元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，鳥還在車內、衣服上大便，後來好不容易聯繫上飼主，他說明原因並要求收取1000元的費用，對方卻覺得太誇張，只願意支付100元，甚至反嗆「不然鳥給你好了」，雙方鬧到報警；警察到了之後，向他表示這是民事案件，警方無法介入，但會先幫他蒐證、留資料。

然而，當警方詢問是否要提告時，飼主表示要告原PO撿到鳥沒有立即回報。原PO馬上回答，發現鳥被忘在車上，當下馬上就回報給公司，並由客服中心打電話聯繫，但飼主沒接，他又開去派出所，無奈警方也不收，才會演變成這樣的狀況，對方聽到這裡就閉嘴不敢再講話。

搭小黃忘帶鳥下車，運將急尋2小時。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO車上到處都是鳥的排泄物。

原PO無奈表示，雖然鳥已經順利送還給飼主，但經過這次事件，他決定以後在車上撿到東西就往派出所丟，警方不收的乾脆原地丟棄，「撿到東西好像是我的問題一樣，從晚上7點浪費到現在（PO文最後更新時間為晚上9點），浪費我時間跑車。」

文章公開僅僅一夜，吸引超過9600名網友按讚，大家紛紛留言力挺原PO，認為他收取1000元清潔費和營業損失還算合理，反而是飼主的行為讓人無法接受，「100元是侮辱人喔，把他的鳥放飛就好」、「好扯」、「這是和尚鸚鵡，主人怎麼這麼不小心，好心司機一定有好報」、「委屈司機和鳥寶了」、「就當做了一件好事吧，聽說這種寵物鳥放生了很難生存，還好你沒那麼做」。

▼原PO臉書全文。

搭小黃忘帶鳥下車，運將急尋2小時。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
台灣機車「最省油TOP10」揭曉！第1名台北101→高雄龍虎
快訊／台股跌逾200點！指數摜破14200關卡　台積電下跌6
搭飛機比辦公室安全！醫：恭喜可出國了　但2種人要小心
許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」　羞曝：相信會一直甜蜜
蔡炳坤腦中風！柯文哲：重要左右手　他忙這件事沒日沒夜
蔡炳坤餐敘中風　柯文哲「冷靜問一句話」決定送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

螢幕黏「梅餅」爬滿上百小生命　網一看頭皮發麻：是牠的卵

今夏來台南試膽攻略　暗黑主題讓您玩透透

世貿人行天橋10:00將封閉　今早擠滿攝影好手搶拍101留念

月入45K男提親　女友爸要求216萬聘金：你家有土地不拿太吃虧

韓妹喊「台灣讓人又愛又恨」　來台模樣竟變了

台灣最強女鬼對打殭屍展！　7／18開放首梯報名

蔡炳坤腦中風！柯文哲：重要左右手　黃珊珊揭他忙這件事沒日沒夜

忘帶鳥下車！運將轉頭驚呆「屎彈炸2小時」　飼主只願賠100元

搭飛機比辦公室安全！醫：恭喜可出國了　但2種人要小心

蔡炳坤腦出血　醫警告「3動作做不到」快打119

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

螢幕黏「梅餅」爬滿上百小生命　網一看頭皮發麻：是牠的卵

今夏來台南試膽攻略　暗黑主題讓您玩透透

世貿人行天橋10:00將封閉　今早擠滿攝影好手搶拍101留念

月入45K男提親　女友爸要求216萬聘金：你家有土地不拿太吃虧

韓妹喊「台灣讓人又愛又恨」　來台模樣竟變了

台灣最強女鬼對打殭屍展！　7／18開放首梯報名

蔡炳坤腦中風！柯文哲：重要左右手　黃珊珊揭他忙這件事沒日沒夜

忘帶鳥下車！運將轉頭驚呆「屎彈炸2小時」　飼主只願賠100元

搭飛機比辦公室安全！醫：恭喜可出國了　但2種人要小心

蔡炳坤腦出血　醫警告「3動作做不到」快打119

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

假投資理財真騙局　東港警聯手證券專員成功阻詐30萬

螢幕黏「梅餅」爬滿上百小生命　網一看頭皮發麻：是牠的卵

暑假高溫墾丁湧戲水人潮　恆春警一張圖避開塞車苦

生涯第5度！普侯斯參加全壘打大賽　阿隆索要挑戰3連霸

酷暑高溫戲水意外頻傳　屏東縣消防局提醒注意安全

怕員工返台染疫給假14天！女星老闆「超前部署」卻被告　荒唐過程曝

今夏來台南試膽攻略　暗黑主題讓您玩透透

TOYOTA RAV4日規新年式10／4登場　升級12.3吋全數位儀表

醫點名「最雷1早餐」就是在吃油：還吃不飽！9類品項這樣選最瘦

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

台南人飲料都點無糖？黃偉哲稱「口嫌體正直」：我都喝全糖

台北男徵室友　裝潢3恐怖片齊聚

明起天氣3階段變化　颱風生成機率曝

路邊垃圾桶驚見「22年前神物」！網嘆：全台排隊搶瘋

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

本土死亡數高　專家：因陳時中設下就醫障礙

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

更多熱門

相關新聞

他爆夏克立因1事「擺臭臉」！網反一面倒砲轟

他爆夏克立因1事「擺臭臉」！網反一面倒砲轟

藝人夏克立、黃嘉千夫妻婚變，不僅雙方好友各自站出來聲援，連一般網友也對此事多有討論，一名網友甚至提起9年前往事，當時他巧遇夏克立，卻因為發生一些插曲，結果對方「臉很臭」地走出超商，這件事讓他至今無法忘記，不過此PO文並沒有得到共鳴，反而被留言一面倒地砲轟。

洗衣機突洗出5千元　網笑：違反洗錢反制法

洗衣機突洗出5千元　網笑：違反洗錢反制法

升小學前練字　童寫法網讚：天人合一

升小學前練字　童寫法網讚：天人合一

阿公級電視被丟路邊　行家一看驚呆

阿公級電視被丟路邊　行家一看驚呆

「走進1神店」就想上大號：跟早餐奶茶一樣！爆共鳴

「走進1神店」就想上大號：跟早餐奶茶一樣！爆共鳴

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

黃嘉千認婚變6天首露面　竇智孔再發聲嘆氣

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面