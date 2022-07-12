暑假遊客湧霧台　里港警+公所清潔隊宣導交安保平安

▲里港警方在霧台鄉公所清潔車懸掛交安布條 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應暑期觀光遊客駕車入山區出遊及原鄉部落高齡者交通事故宣導防制，里港警分局與霧臺鄉公所清潔隊合作，以垃圾車綁上交通宣傳布條方式，深入霧臺鄉8處部落，宣導山區行車時須注意路口慢、看、停，勿酒駕、飆車等交通安全觀念。

里港警分局交通組長林中安表示，轄內霧台鄉是遊客避暑及遊憩觀光的重要景區，其中貫通三地門鄉、霧台鄉的台24線沿途山川風景秀麗，平日就常有遊客駕車或騎乘大型重機上山，沿線路段連結部落巷道形成多處岔路口，且彎道多，往返部落遊覽的車輛常造成當地居民的交通安全問題。

里港警分局發揮創意，於暑假期間，利用清潔隊於部落執行清運工作時，將交通宣傳布條方式掛上清運垃圾車，配合清潔隊員及當地分駐所原民籍警察同仁宣導，深入原鄉聚落各個角落，宣導民眾行經駕車時注意路口慢、看、停，騎乘機車配戴安全帽，酒後勿開車等交通安全常識，讓部落民眾於垃圾清運的同時，直接感受到警方及清潔隊員的用心。

分局長鄭頴聰表示，霧台鄉部落位居深山處，唯一的聯外道路台24線，沿途道路蜿蜒，有多處岔路及轉彎視線盲點，在山區警力有限情況下，難以深入每一個聚落作交通宣導；本次結合垃圾清運車以掛布條宣傳的活動模式，藉以加深部落居民們交通安全觀念，同時提醒部落居民及上山遊覽民眾注意安全，避免憾事發生。