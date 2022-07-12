假投資理財真騙局　東港警聯手證券專員成功阻詐30萬

▲東港警分局東濱派出所警員呂坤翰、吳怡蓉會同東港元大證券人員成功阻止周男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

周姓男子加入網路加入來路不明LINE投資群組，經自稱投資理財老師介紹，至東港元大證券公司欲匯款30萬元投資，該公司人員發現有異，聯絡東港警方及時趕到，並以165查證，成功阻止周姓男子遭詐騙。

東港警分局東濱派出所警員呂坤翰、吳怡蓉2人，日前勤務中接獲轄內東港鎮中正路元大證卷魏姓專員反映，有位周姓民眾疑似遭通訊軟體投資詐騙，聽信於自稱投資理財老師推銷投資，準備臨櫃匯款新台幣30萬元。

由於員警平日與銀行、超商等均建立完善的通報機制，警方獲報趕到，經了解，68歲的周姓男子於網路加入來路不明LINE投資群組，並聽信於通訊軟體上一名自稱投資理財老師之人推銷投資，周民誤信參與投資欲匯款新臺幣30萬元。

經在場員警及行員積極勸說，告知他此詐騙手法為警方常見假投資真詐財，並分享多起類案，最終透過165反詐騙系統查證，周民欲匯款之多筆銀行帳號，皆為異常提領帳戶或已遭警示帳戶，他驚覺遇詐，打消匯款念頭。

東港警分局長張世儒呼籲，詐騙手法層出不窮、花招百出，然不變的目的就是為了要騙取民眾財物，民眾投資要小心，應循合法管道，切勿聽信來路不明的投資管道，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，絕對不要輕易落入詐騙集團的話術隨便聽從匯款，自身財物要交付之前並多方查證，多一分警惕、少一分損失，防杜所有詐騙犯罪，保護自己的財產。

警方提醒，遇疑問立即撥打110或165反詐騙電話，24小時均有專人提供服務。