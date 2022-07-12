曾盼陳時中繼續當防疫總指揮　王世堅今看一點改喊：是很好的人選

▲前排中間為台北市長參選人、衛福部長陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長人選終於定案，由外傳許久的衛福部長陳時中上陣，預計13日中執會正式提名後，17日全國黨代表大會預計可以一起參加各縣市長參選人的聯合造勢活動。對於九合一佈局，同黨的台北市議員王世堅曾說，陳時中在防疫總指揮這位子有更重要的任務，如今黨中央拍板，儘管選舉只剩四個半月，但只要人選底定，民進黨基層會馬上回流，而且原要爭取競選台北市長的無任所大使林佳龍也說他願意幫助。

綠營九合一雙北佈局上一度卡關，原呼聲最高的陳時中甚至被爆出不想選，讓基層焦慮不已，10日選對會終於確定，而林佳龍則改選新北。

王世堅說，雖然提名陳時中這過程有些延緩，但相信陳時中會對台北市提出許多願景，而且林佳龍也說願意將他提出的台北十二門課城市規劃無條件提供給黨確定提名的候選人，這對陳時中市政願景的提出會有很大的幫助。

王世堅分析，國民黨的蔣萬安實在太弱了，從四年前謠傳蔣萬安要選台北市長到現在，瞎忙一年多，不見提出什麼市政願景，蔣萬安沒有從市民的角度、從台北市發展的角度來深刻理解台北市政。蔣萬安只有一些情緒式、仇恨式對對手提出批評，這些批評也不太深刻。

王世堅強調，他先前批蔣萬安是三不軟男，不犯錯、不得罪、不決定，然而現在蔣萬安的確硬起來了，卻硬錯地方，蔣萬安是硬起來批評對手，而不見蔣萬安提出對策，這樣只是看到蔣萬安人設的崩毀，蔣萬安不是暖男嗎？當你亂批評對手的時候，蔣萬安還暖在哪裡？