讓陳建仁去日本悼安倍比較好？　她曝民進黨內部亂鬥：真的是夠了

▲中間為前副總統陳建仁。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德以「私人行程」低調赴日，在駐日代表謝長廷陪同下，前往安倍東京澀谷家中的靈堂弔唁，國內則出現聲音認為，我方應改派前副總統陳建仁。對此，民進黨前立委謝欣霓怒喊真是夠了，並透露黨內有些人絲毫不尊重民主。

賴清德11日下午抵達日本，先前往前首相安倍晉三的住處弔唁，並於下午5時到增上寺，以「家屬親友」的身分捻香，被日媒捕捉到畫面，被視為中華民國與日本斷交後，50年來最高層級赴日特使。

謝欣霓分析，賴清德赴日，不只是外交上的突破，更展現出總統蔡英文的政治性格與格局，當然也非常感謝謝長廷這些年來在日本政界用心地耕耘，透過民間各種力量的運作，台日關係才得以開花結果。

不過，謝欣霓說，黨內有些人喜歡在太平盛世時操作自己是當權的代理人，代表主子操作仇視賴副，甚至對特定媒體人不斷放話挑撥，在社團中營造出未來必將有人出馬角逐總統大位，絲毫不尊重黨內民主，甚至還怨嘆應該派陳建仁去日本。

謝欣霓指出，外交的眉角與分際，真不是靠聲量就可以為所欲為。日本人講究情分與輩分，也不是你隨意操作的舞台。民進黨不要再有個人與派系對立那種井底之蛙的仇視思維，唯有台灣站在太平洋島鏈上舉足輕重，才能真正守護台灣，捍衛民主。