「什麼東西比以前便宜？」鄉民一面倒「喊2字」　噴淚推爆送陳時中

▲在這低薪、高物價時代，不婚不生的「躺平族」崛起。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

身為七年級、八年級世代的年輕人，受到學歷、工作環境的飽和，出了社會之後就業趨勢跟生活方式大大的和以前不同，甚至過了以前「台灣錢淹腳目」的階段，加上疫情爆發，造成大量死亡數的末世感也很強烈。就有網友好奇，「有什麼東西比以前便宜？」答案除了有薪水、肝之外，沒想到更多網友回答「人命」。

有網友在PTT發文，現在是個大通膨時代，萬物齊漲，尤其是房價，讓許多年輕人害怕，辛苦工作仍買不起房，看不到未來，躺平族也大量增加，「雞排珍奶也漲得不要不要的，但是有沒有什麼東西是比以前還要便宜的呢？本魯想到的是薪水」。

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貼文一出，網友熱烈討論，「新臺幣」、「日幣真的便宜」、「科技產品啊，mp3連50收都沒人要」、「網咖價格越來越便宜」、「工業產品理論上會越來越便宜」、「上網，以前光是那個用電話線就貴死了」、「你的肝跟薪資，越來越便宜」、「台積電比去年便宜」、「台灣勞力」、「我的股票」、「退休基金」。

不過，令人意外的是，不少網友竟回答「人命」，新冠疫情自爆發以來，台灣累計7720人死亡，網友對於政府的政策感到失望，而當時喊出「我負責」的疫情指揮官陳時中，現在則轉換跑道改選台北市長，遭到許多人批評，台灣每日仍有破萬人確診，陳時中卻落跑去選市長，被外界酸「落跑部長」。

▼許多網友回答「台灣人的命」。（圖／翻攝自PTT）