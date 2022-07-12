鏡子照下面「驚見有4個洞」　真相神展開！妹子崩潰：快哭了

▲原PO驚呼，自己肛門和陰道中間，竟還出現一個「黑洞」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「怎麼有四個洞？」一名女網友震驚表示，長大到現在，完全沒看過下體構造，因此某天拿著鏡子檢查一下，怎料肛門和陰道中間竟另有一個「黑洞」，讓她越看越崩潰。文章曝光後，網友紛紛卡位狂勸原PO去醫院檢查，結果真相神展開，讓原PO尷尬又害羞回應「快哭了...我還沒有要長尾巴！」

一名女網友在Dcard以「下面好像有四個洞」為標題崩潰發文，她表示，某天心血來潮想觀察自己的私密處，「因為之前從來沒看過」，便先在手機Google構造圖，結果她的對照下體後，讓她臉上秒噴三條線，「數下來發現...靠北怎麼有四個洞？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO驚訝直呼，「原來我的肛門和陰道之間有多一個小洞」，無奈上網爬了N張人體構造圖，就是沒有與她一樣的狀況，就怕是「肛門廔管之類的可怕東西...可是我沒有什麼排便或排尿問題。」

焦慮不已的原PO發文求問「有人那邊也有個小洞嗎？」之餘，也決定去婦產科檢查一番。

文章曝光後，底下網友熱議，「歐買尬，馬上檢查自己有沒有洞」、「如果會常感覺自己身上有尿騷味的話，有可能是瘻管喔，建議去看醫生」、「我男友在肛門跟蛋蛋中間也有一個凹槽，但不是洞， 我之前還跟他說，他是不是有雙重性器官」、「卡後續」、「會不會只是凹進去，不是真的是通道呀」、「我猜妳是雙陰道耶！ 這比較有可能」。

結果真相神展開，原PO回報後續，醫師仔細檢查完表示「私密處剛好有神奇小凹陷，然後凹陷附近還有黑色素沈澱的痣」，因此照鏡子查看時，會誤以為是洞，「但它並沒有通到任何地方。」

原PO鬆一口氣自嘲，當下看診時很怕被嫌棄，出乎意料醫師超溫柔，才讓她放下心中大石頭，「快哭了...大家可以散會了，我還沒有要長尾巴！」

▼原PO謝謝大家關心。（圖／翻攝Dcard）

