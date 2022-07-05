被鄉長耽誤的斜槓超人！他一人擁23張證照　醫師、怪手、大客車

▲花壇鄉長顧勝敏擁有23張證照。（圖／翻攝自花壇鄉長顧勝敏臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

超厲害的斜槓鄉長！彰化花壇鄉長顧勝敏今天在臉書po出23張證照，原來他不僅是執業醫師，還擁有怪手駕駛、大型重機、甲級廢水及廢棄物處理技術員、重機械操作挖掘機、裝載機、大客車、危險物品訓練證明書與結業證書、疫苗管理證照，文武雙全，被鄉民稱讚他是「被鄉長耽誤的重機車手」。

疫情嚴峻，花壇鄉公所清潔隊員輪番確診染疫，收垃圾清消工作的人員不足，顧勝敏衝到前線去當清潔隊員，每天公務之餘時間一到就去收垃圾，鄉民直誇讚，「真的文武全才」。

▲花壇鄉長顧勝敏開怪手。（圖／翻攝自花壇鄉長顧勝敏臉書）

顧勝敏近期整理出他這些年來所考取或講習的相關證照，原來他不只醫學專才，曾考取大型重機駕照，還有疫苗管理、甲級廢水處理專責人員、甲級廢棄物處理技術員、中山醫學大學學士與碩士學位、重機械操作挖掘機、裝載機、大客車、危險物品訓練證明書與結業證書、執照等，算一算有多達23張。

其實不只如此，顧勝敏還會開小山貓去協助廢棄場救火隊協助滅火，還會當個疏通水道專家，一到淹水時，就可以看得到他蹲在水邊看堵塞情形，幾乎大大小小的工作都難不倒他， 顧勝敏也笑著驚呼自己以前怎麼會考了那麽多的證照，也因為有這些證照，碰到事情來了也果真都派上用場。

▲花壇鄉長顧勝敏擁有23張證照。（圖／翻攝自花壇鄉長顧勝敏臉書）

他的母親也是彰化議員顧黃水花，她說，兒子顧勝敏自小就很厲害，13歲時對汽車瞭若指掌，讀書期間都沒補習，到工廠打工，就愛修理怪手，故障的都能修好，當時修車廠師傅都誇他很聰明，成長期間都不需要操心，除了執業當醫生，各種大型車證照都能考取。