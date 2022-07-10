被醫師包養2年懷孕了！女大生收10萬墮胎費被切割…怒喊：不甘心

▲原PO被一名醫師包養。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

現在社會開放，除了一般的男女朋友之外，也有人會選擇開放關係。一名女網友表示，從大二開始就被一名醫師包養，關係維持了2年左右，最近發現自己懷孕了，沒想到對方得知後，只給10萬元的墮胎費，且拒絕再見面，讓她覺得很不甘心。不少網友看到後，紛紛表示「快清醒吧！」

原PO在「Dcard」發文表示，那名乾爹是自己開業的醫師，2人從她大二開始這段不倫戀，現在她準備要升大四，意外發現懷孕了。不過對方得知這件事後卻只是給了10萬元，要她自己去墮胎，且要求斷了雙方的關係，以後不要再見面，「因為他有自己的家庭，小孩剛上高中而已」。面對如此窘境，她好奇有什麼方法可以改變現況，直呼「好不甘心喔！」

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▲原PO最近發現自己懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

不少網友看到後紛紛表示，「到底在不甘心什麼？沒手沒腳、不能自己好好賺錢一定要這樣？破壞人家家庭是對的嗎」、「傻眼，所以你是想要生下來獲得更多財產嗎」、「所以現在清楚了嗎？人家不愛你，只是各取所需而已，包養不就是這樣嗎」、「認清自己的位置，不要殘害小孩」、「不甘心什麼！！不然你是覺得會跟他結婚嗎？你腦袋到底在想什麼」。

也有人勸說，「放手吧，也是放過你自己」、「沒辦法扭轉，各人造業各人擔，選擇被包養，就注定沒有所謂的名分，趁你還年輕去拿掉孩子，不然往後人生你只會怨恨現在的自己」、「事已至此，記得要做小月子，養好身體、不要把錢拿去亂花了，身體很重要」、「醒醒啊，這樣的男人就不要了吧，還是過好自己的人生比較好」。