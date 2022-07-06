台南自小客超速拒檢竄逃　警對空鳴槍畫面曝！毒品犯栽了

▲台南市警保安警察大隊霹靂小組警網，線上圍捕查獲蔡姓男子涉嫌持有安非他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警保安警察大隊霹靂小組警網，5日晚上巡邏時，發現1部自小客車超速行駛形跡可疑，警方欲攔檢被拒，即通報線上圍捕，並在五分局警網協助下，於臨安路二段攔獲該車，但對方仍衝撞欲竄逃，警方對空鳴槍示警後，緝獲蔡姓男子，起獲安非他命毒品，全案依毒品、公共危險罪嫌送辦。

台南市警保安警察大隊霹靂小組員警，5日晚上巡邏時，於晚上8時40分於成功路往西門路方向行駛時，發現一部白色自小客車急速左方超車，為避免該車因超速造成更大危害，警方尾隨指示該車停車，惟該車拒檢加速逃逸，經通報第五分局線上警力支援攔查，於臨安路二段175號前，員警利用因停紅燈堵塞，嫌犯車輛無法前進之際進行攔查。

惟嫌犯仍不肯就範繼續衝撞，為避免造成更大危害，員警情急之下依據警械使用條例對空鳴槍一發，年約30歲的蔡姓嫌犯始就範，於車上查獲安非他命3小包共計6.18公克、吸食器具一組、夾鏈袋一大包及磅秤一個。蔡嫌向警方坦承毒品均為他所有，全案依違反毒品、公共危險（危險駕車）移送台南地檢署偵辦。

保安警察大隊大隊長劉全福表示，雖值疫情期間，市警局打擊犯罪取締不法的決心從未改變，保大並將持續貫徹警察局「有案必查、嚴辦到底」的理念，維護本市治安，以實際行動保障台南市民生命財產安全。