　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警溯源查毒　破獲販安集團緝獲4人送辦

▲台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品溯源案，查獲張姓藥頭及黃姓藥腳等4人到案，全案依毒品罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品溯源案，查獲張姓藥頭及黃姓藥腳等4人到案，全案依毒品罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品溯源案，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，歷經4個月現地埋伏及蒐證跟監，7月8日由專案小組持搜索票、拘票及傳票，分赴台南市東區、關廟區、仁德區等處所執行搜索，帶回張姓藥頭及黃姓等3名藥腳等4人到案，全案依毒品罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。

警方在緝捕30歲張姓藥頭時，在其住處搜索中發現生活環境一片狼籍，使用過之針筒隨意棄置房內，讓承辦員警小心翼翼、不敢掉以輕心，除執勤中落實防疫裝備穿著，在執行搜索後也即全面清消，順利將相關販毒具體物證起獲扣押。另查獲34歲黃姓男子、25歲高姓男子及28歲楊姓男子等3名藥腳。

▲台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品溯源案，查獲張姓藥頭及黃姓藥腳等4人到案，全案依毒品罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

查緝行動計查扣第二級毒品安非他命3包(重1.63公克)、安非他命吸食器、針筒、電子磅秤及毒品分裝袋等相關證物，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，其中張姓主嫌經檢察官諭令5萬元交保候傳。

二分局表示，「安居緝毒」工作為警方當前重點持續工作，除從平日運用各項勤務之中所查獲之毒品案中逐一抽絲剝繭，偵查釐清毒品來源，續而運用各項科技偵查技巧，與毒犯鬥智鬥力，務求逐一清除治安亂源、不斷溯源刨根，以建構臺南安居樂業的無毒家園。

►「七葉片風扇」獨家驚喜價！涼爽的夏天就靠它

ET快訊
安倍中彈苦撐5小時！妻子趕到「8分鐘後亡」　就像在等老婆來
安倍中彈亡！日退役警轟「奈良警察是外行？」　揭2致命漏洞
安倍身亡「日年輕人超冷漠」原因曝光　曾因1件事被罵爆
安倍遇刺亡「女神級保鑣」身分起底　網掀批評潮
上月剛幫94歲老母慶生　安倍3兄弟最後合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警溯源查毒　破獲販安集團緝獲4人送辦

酒後對空鳴2槍「砰砰」！女侍店翻桌大亂鬥　3男掛彩送醫

桃園某社區1個半月通報3次「有蛇出沒」　農業局報防蛇撇步

航空城滅村！　謝銘祐《恁的演唱會》7／9竹圍發表生命之歌

萬人齊跑！2022桃園市議長盃路跑受理報名　9／25青埔棒球場登場

嘉義市購物節7／15開跑　大獎送「700萬輕豪宅」

新北暑期在地農遊體驗開跑　首檔田間廚房採筍即起報名

台南市勞工領袖大學菁英班開訓　 黃偉哲勉勵精進自我軟實力

台南義消七大隊長陳金生接任　打火兄弟薪火相傳永續推展消防救災

全國首創夜間農產市集賣芒果　黃偉哲請大家來逛大東夜市買芒果

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

店家接單才過8分就來催　外送員爆氣：王八蛋爛店

郭靜不凍卵「沒有想生小孩計畫」　廖允杰又被cue...抱歉：沒有別人了XD

爸見兒女吵架拿手機狂拍　嗨唱神曲：完了！芭比Q了

獅猿激戰爆發觸身球衝突　投手胡智為遭驅逐出場

最挺台灣的日本首相　安倍中槍不治！享壽67歲

南警溯源查毒　破獲販安集團緝獲4人送辦

酒後對空鳴2槍「砰砰」！女侍店翻桌大亂鬥　3男掛彩送醫

桃園某社區1個半月通報3次「有蛇出沒」　農業局報防蛇撇步

航空城滅村！　謝銘祐《恁的演唱會》7／9竹圍發表生命之歌

萬人齊跑！2022桃園市議長盃路跑受理報名　9／25青埔棒球場登場

嘉義市購物節7／15開跑　大獎送「700萬輕豪宅」

新北暑期在地農遊體驗開跑　首檔田間廚房採筍即起報名

台南市勞工領袖大學菁英班開訓　 黃偉哲勉勵精進自我軟實力

台南義消七大隊長陳金生接任　打火兄弟薪火相傳永續推展消防救災

全國首創夜間農產市集賣芒果　黃偉哲請大家來逛大東夜市買芒果

鄰居：陌生人常進出你家　他開門傻眼...2百收藏品放倉庫被搬空

喬科維奇第32度闖進大滿貫決賽　離溫網第7冠就差最後一勝

共機又飛越中線　民進黨砲轟：不負責任的挑釁行徑

林智堅請辭首日！換封面照喊「早安桃園」　未改簡介仍是新竹市府

3歲妹早餐店摔破盤！爸沒暴怒…5mins「高情商教育」　萬名網友讚爆

楊冪新劇造型「撩裙露腿」遭嫌風塵味！仙衣滑落洩美背…原作粉氣炸

年輕人不認識梁朝偉！　他取貨「1句話」讓店員滿臉疑惑

福斯「親民版賓利」問世20週年　原廠釋出無緣上市的第2代原型車

南警溯源查毒　破獲販安集團緝獲4人送辦

安倍晉三家族「一門三首相」　皆對台友好！外公曾躲過刺殺

柴柴散步遇3貓炸毛檔路！　雙方定格變「回合制遊戲」

地方熱門新聞

女侍店翻桌大亂鬥爆槍響　3男掛彩

謝龍介烏龍爆料　網：以為是長崎核爆

桃園某社區　逾月通報3次蛇出沒！

台南義消七大隊長陳金生接任

台南市勞工領袖大學菁英班開訓

全國首創夜間農產市集賣芒果

航空城滅村！　謝銘祐7/9竹圍發表生命之歌

萬人齊跑！　2022桃園市議長盃路跑受理報名

嘉義市購物節送700萬輕豪宅

親子消暑趣！　桃園開放公園夏日戲水

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

2022雲西海洋音樂祭　7／23-8／7登場

台南安南區透天厝傳火警住警器大響

2022桃園閩南文化節-鬥陣2　陽光劇場登場

更多熱門

相關新聞

台南自小客超速拒檢竄逃　警對空鳴槍逮毒品犯

台南自小客超速拒檢竄逃　警對空鳴槍逮毒品犯

台南市警保安警察大隊霹靂小組警網，5日晚上巡邏時，發現1部自小客車超速行駛形跡可疑，警方欲攔檢被拒，即通報線上圍捕，並在五分局警網協助下，於臨安路二段攔獲該車，但對方仍衝撞欲竄逃，警方對空鳴槍示警後，緝獲蔡姓男子，起獲安非他命毒品，全案依毒品、公共危險罪嫌送辦。

男子暗夜見警快閃起獲海洛因11包

男子暗夜見警快閃起獲海洛因11包

出租套房傳異味警查4毒犯

出租套房傳異味警查4毒犯

南警深夜查獲少年吸毒及4件酒駕

南警深夜查獲少年吸毒及4件酒駕

南警打詐專案總動員

南警打詐專案總動員

關鍵字：

南警查毒販安

讀者迴響

熱門新聞

日網友恐怖預言有大事發生！警介入調查

安倍晉三中彈身亡　7張圖看這場暗殺事件

安倍槍擊近距離視角影片曝光　槍響回頭後摀胸倒地

安倍身亡…愛妻絕望淚吐1句話！94歲母放聲大哭

快訊／安倍晉三遺體運回東京家中　妻子悲痛低頭不語

快訊／安倍晉三「直接死因曝光」！

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

安倍中槍新畫面　槍手走近舉槍瞄準連開2槍

安倍晉三為她助選卻身亡！　女候選人全程目睹崩

安倍遇刺身亡「女神級保鑣」也在場　真實身分起底

安倍中彈撐5小時　像在等老婆來

土炮殺安倍　名嘴：台灣也在用

女星敘利亞出外景失聯！　「IG停更5天」網急了

安倍身亡　黃安竟舉杯慶祝：好日子

日媒曝安倍晉三「葬禮儀式」時間表

更多

最夯影音

更多
安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍

安倍晉三演講中彈命危 槍手偽裝民眾背後開槍
安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三胸部中彈　警方：霰彈槍襲擊背部

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍晉三左胸、右頸中彈　搶救宣告不治享壽67歲

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

安倍「背後中彈」瞬間曝 兇手連轟2槍被警制伏

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

41歲嫌2槍擊倒安倍晉三　開火後槍放原地等人抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面