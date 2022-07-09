南警溯源查毒　破獲販安集團緝獲4人送辦

▲台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品溯源案，查獲張姓藥頭及黃姓藥腳等4人到案，全案依毒品罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局偵查隊偵辦安非他命毒品溯源案，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，歷經4個月現地埋伏及蒐證跟監，7月8日由專案小組持搜索票、拘票及傳票，分赴台南市東區、關廟區、仁德區等處所執行搜索，帶回張姓藥頭及黃姓等3名藥腳等4人到案，全案依毒品罪嫌送辦外，並擴大偵辦中。

警方在緝捕30歲張姓藥頭時，在其住處搜索中發現生活環境一片狼籍，使用過之針筒隨意棄置房內，讓承辦員警小心翼翼、不敢掉以輕心，除執勤中落實防疫裝備穿著，在執行搜索後也即全面清消，順利將相關販毒具體物證起獲扣押。另查獲34歲黃姓男子、25歲高姓男子及28歲楊姓男子等3名藥腳。

查緝行動計查扣第二級毒品安非他命3包(重1.63公克)、安非他命吸食器、針筒、電子磅秤及毒品分裝袋等相關證物，全案依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，其中張姓主嫌經檢察官諭令5萬元交保候傳。

二分局表示，「安居緝毒」工作為警方當前重點持續工作，除從平日運用各項勤務之中所查獲之毒品案中逐一抽絲剝繭，偵查釐清毒品來源，續而運用各項科技偵查技巧，與毒犯鬥智鬥力，務求逐一清除治安亂源、不斷溯源刨根，以建構臺南安居樂業的無毒家園。