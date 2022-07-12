　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭靜文／拋妻棄子的父親可以不奉養他嗎

▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲若父母無正當理由棄養未成年子女，成年後的子女可以舉出遭棄養的相關證據，主張可以減輕或免除扶養義務。（圖／CFP）

阿義的爸爸從小就拋妻棄子、遠走大陸經商，二十餘年間音訊全無，卻在經商失敗後返回台灣，一人獨居且經濟困頓之下，竟要求由母親獨自扶養長大的阿義每月固定拿出扶養費來奉養他。阿義的經濟能力也不佳，更對這樣的父親毫無感情，因此不願意奉養老父親，卻因此被告上法庭，他無奈地問檢察官：「爸爸不養我，我可以不養他嗎？」

依我國《民法》及《刑法》規定，子女有扶養父母之義務：《民法》第1114條第1款規定：「直系血親相互間，互負扶養之義務」；《刑法》第294條第1項則規定：「對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處六個月以上五年以下有期徒刑。」

但是要求被棄養甚或遭受父母親身體或精神虐待的兒女必須扶養他們，形同在傷口上撒鹽，並不合理。因此，《民法》於民國99年1月27日公布增訂第1118條之1規定：「受扶養權利者有下列情形之一，由負扶養義務者負擔扶養義務顯失公平，負扶養義務者得請求法院減輕其扶養義務：一、對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為。二、對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務。受扶養權利者對負扶養義務者有前項各款行為之一，且情節重大者，法院得免除其扶養義務。」

《刑法》於99年 1月27日經公布增訂第294條之1，其規定為：「對於無自救力之人，依《民法》親屬編應扶助、養育或保護，因有下列情形之一，而不為無自救力之人生存所必要之扶助、養育或保護者，不罰：一、無自救力之人前為最輕本刑6 月以上有期徒刑之罪之行為，而侵害其生命、身體或自由者。二、無自救力之人前對其為第227條第3項、第228條第2項、第231條第1項、第286條之行為或人口販運防制法第32條、第33條之行為者。三、無自救力之人前侵害其生命、身體、自由，而故意犯前兩款以外之罪，經判處逾6月有期徒刑確定者。四、無自救力之人前對其無正當理由未盡扶養義務持續逾兩年，且情節重大者。」

所以在上述法律相關規定修正後，如果父母無正當理由棄養未成年子女，或對於未成年子女實施侵害生命、身體、自由之犯罪行為，例如殺人未遂、性侵害、虐待等，則子女於成年後依《民法》規定，對於無自救力之人（指不能維持生活又無謀生能力者）雖負有扶養義務，然因無自救力人先前的行為，則成年子女因而不為無自救力人生存所必要之扶助、養育或保護，應認不具可非難性，則法律不予處罰。

像阿義這樣的情形，刑事案件偵查中可以舉出遭棄養或身體、精神虐待等不法侵害的相關證據，主張有可以減輕或免除扶養義務的法定事由，或者直接向法院提起民事訴訟請求減輕或免除扶養義務。畢竟在強調自由主義、個人主義的今天，已經不能再用「天下無不是的父母」，強求子女對於毫無感情的父母負擔扶養義務，否則難以符合一般人的法感情，也讓遭棄養或虐待者更走不出童年的陰影！（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

好文推薦

郭靜文／網路購毒怎麼變成運輸毒品

郭靜文／線上追劇觸法嗎？下載、上傳侵害著作權

郭靜文／《跟蹤騷擾法》將上路　拒絕以愛為名的跟騷

●郭靜文，高檢署檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
快訊／中華男籃亞洲盃大勝！　劉錚飆27分擊潰巴林
快訊／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！
快訊／安倍晉三靈車駛出增上寺！　安倍昭惠手捧牌位
少年股神都慘了！台股爆7億違約交割　他曝血洗真相
快訊／蔡炳坤被他氣到腦中風？　李永得回應了
陳耀訓蛋黃酥今開賣又秒殺！　黃牛價一盒飆2500
快訊／賴清德親赴增上寺送別安倍晉三　身影曝光
快訊／最後告別！安倍靈車將繞行官邸　麻生發表悼詞
獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡
北市將宣布發重陽敬老金！　柯文哲：要借錢叫兒孫還債？

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

蘇怡寧棄養雙親　名律師列10點戳破真相：父母子女間「沒孝順」

妻養3兒「小三家樓下苦等」遭逼離婚！　渣男極樂玩開…下場超悽慘

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費　兒拒付親曝「悲慘童年」

夫偷印章借高利貸「捲款爽過27年」　血癌妻獨養2孩過勞亡

拋妻棄子40年…老年罹癌「生活悲苦」！翁向3兒聲討扶養費　法院駁回

人夫拋妻棄子30年車禍身亡　小三竟要求子女付259萬扶養費

郭靜文／拋妻棄子的父親可以不奉養他嗎

吳景欽／林益世案談職務行為之爭

張斗輝新任更保董座發揮專長　《甦活人生》提毒品犯復歸之路

李永然／【新《監獄行刑法》兩週年】監所人權轉變與展望

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

郭靜文／拋妻棄子的父親可以不奉養他嗎

吳景欽／林益世案談職務行為之爭

張斗輝新任更保董座發揮專長　《甦活人生》提毒品犯復歸之路

李永然／【新《監獄行刑法》兩週年】監所人權轉變與展望

遭控兼職17校　吳清基反駁「僅這個領薪水、其他義務職」

快訊／中華男籃亞洲盃首戰大勝　劉錚猛飆27分擊潰巴林

照顧孤苦4姊弟...6年捐1100萬　最暖原民所長被喊「另一個爸爸」

《黃金》林韋君「變臉」成曉芸！真相大白後網一片好評

林佳龍「陽明山俯瞰照」惹議　她邀爬土城火焰山：用雙腳走新北

銀行前經理遭解任辯「派系鬥爭」提告討薪　真相是性騷3女被記過

男歌手家門驚見2公尺巨蛇　魏如萱一聽嚇傻曝「背後徵兆」！

哥有錢性能力又強！單親媽上勾簽性愛契約　慘遭騙砲又挨詐

台積電6月營收衰退示警　IC Insights：半導體業反轉訊號可能出現

快訊／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

法律熱門新聞

郭靜文／拋家棄子的父母能不養嗎

李永然／監所人權的轉變與展望

吳景欽／林益世案談職務行為之爭

更保董座張斗輝提毒品犯復歸之路

嚴審年度考績　法務部改3檢察官為丙等

NCC新草案　律師：侵言論自由

給說法／放高利貸屬於重利罪嗎

陳雅譽／陽台加裝窗戶算違建嗎

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

黃伊平／墮胎需要配偶同意嗎

劉時宇／法院為何認證外送員是勞工

住屋漏水相關法律問題

柯博齡／車停白線為何被開單

更多熱門

相關新聞

台灣吉諾前董座　洩營業秘密判刑定讞

台灣吉諾前董座　洩營業秘密判刑定讞

電子零配件製造與出口商台灣吉諾公司，公司前董事長林錫宏於2013年與離職員工，在非洲與大陸廠商合資成立公司，再回頭以低價搶食吉諾公司的訂單，甚至洩漏吉諾供應商的資料，林男被依照違反《營業秘密法》提起公訴。最高法院審理後，12日將林男判刑1年10月定讞。

兩蔣日記歸屬　高院二審仍判部分國有

兩蔣日記歸屬　高院二審仍判部分國有

女會計侵占公司1億元　二審判刑

女會計侵占公司1億元　二審判刑

退休女校長宗教詐財　重判13年定讞

退休女校長宗教詐財　重判13年定讞

更保董座張斗輝提毒品犯復歸之路

更保董座張斗輝提毒品犯復歸之路

關鍵字：

法律司改人權郭靜文台灣司法人權進步協會奉養棄養撫養權

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面