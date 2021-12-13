　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費　兒拒付親曝「悲慘童年」

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲洪男稱爸爸從未盡過扶養義務，如今老年向他追討每月3000元扶養費，令他無法接受。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台南報導

台南一名洪姓老翁曾有過2段婚姻、共生下5名子女，但洪翁年輕拋妻棄子，不顧大房妻子與2個兒子死活，與二房李女另組家庭，如今洪翁年邁，且因中風生活無法自理，因此向法院聲請，要求大房兒子支付扶養費；兒子出庭時痛斥，父親就是一個爛賭徒，從來沒給過母子3人生活費，甚至母親北上找他時，還遭父親痛毆，如今父親晚年才想起他這個兒子，還開口討錢，令他無法接受。法官審酌後，裁定駁回洪翁請求。

判決書指出，洪翁已高齡78歲，且去年又因急性腦梗塞住院，如今生活已經無法自理，由社會局進行安置，每月養護費固定支出高達2萬2000元，還不包含臨時就診費用、看護費、交通費、尿布費等，扣除勞退給付、中低老人補助等，每月至少還有1萬元的缺口待補。

據了解，洪翁曾有過2段婚姻，與大房杜女生下2個兒子、二房李女生下3名子女，但大房長子已歿，二房四子又患有輕度智障，無工作能力，因此不請求，其中二房三子、么女皆已同意每月支付3000元扶養費用，洪翁因此請求大房次子也需比照，每月支付3000元直到他死亡。

次子洪男今已44歲，得知自己遭父親請求扶養費後，悲憤向法官表示，父親從小就沒有盡到扶養義務，在他小時候，父親是一位木工，每天都在工寮工作，很少回家，且父親是一個爛賭徒，不但沒有給母親生活費，家中還時常有人登門討賭債，母子3人因此時常遭債主追打，父親之後為了躲債，更是直接索性不回家。

洪男表示，後因父親完全不給生活費，母子3人經濟陷入困頓，媽媽不得已只好將哥哥送到奶奶家給姑姑照顧，而他則與媽媽到外公家躲避債主；在他國小三年級那年，母親得知爸爸在台北工作，因此帶著兄弟倆北上尋父，不料父親當時已有二房李女，還生下3個孩子，見到杜女後，竟將她打得滿身是傷。洪男表示，當時他與哥哥年幼，見到媽媽被打，無法為她做什麼，兄弟2人只能抱著母親流淚，帶著絕望和滿身的傷離開台北。

之後母親罹患血癌，母子3人只好搬到奶奶家住，但奶奶的家產也全讓父親敗光，有次父親又回到老家向奶奶要錢，見到母親後，不顧她已罹癌體虛，又是一頓拳打腳踢，自此拋家棄子、斷絕聯繫，再也沒有回來過。洪男就讀國小五年級時，家中因無法負擔學費，因此洪與哥哥就被送往孤兒院，但洪男仍向孤兒院請假回家照顧癌母，一直到母親離世，爸爸都未曾探望，至今仍未到母親墳前上香，當時母親的喪禮就只有年幼的他與哥哥處理。

洪男說，哥哥國中畢業後就進入海軍服役，他則在孤兒院生活到國中，因表現不好被趕出去，院方只給了他幾百元，他只好借住在同學家廢棄的三合院中，白天上課、下課後就到附近的紙工廠工作，半工半讀完成國中學業，國中畢業後未再升學，自力更生外出討生活。

洪男表示，從小到大父親完全不顧死活，他也沒去向父親要求什麼，為何如今父親還要來侵犯他的生活？洪男更稱，哥哥在退伍後因被騙錢輕生離世，當時他在台北完全不知情，還是同父異母的妹妹告知後才輾轉得知，對他來說，從小一起長大的哥哥就是他世界上唯一的親人，當時得知哥哥離世的消息，心痛難以言喻；而父親拋家棄子，未盡扶養義務，如今向他追討每月3000元扶養費用，令他無法接受。

法官審酌，洪翁每月還有1萬8000元的收入，且名下尚有一筆價值35萬元的股票，若將其變現，是否不能生活存有疑義；另一方面，根據洪男說法，洪翁也無法舉證曾經撫養過兒子，因此駁回洪翁聲請，裁定兒子洪男不必支付撫養費用。仍可抗告。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
長髮妹重訓「脫到只剩丁字褲」！　健身狂入侵留言全歪樓
拋家棄子再娶二房！臨老中風討扶養費　兒拒付曝「悲慘童年」
獨／台南驚現「大噴泉」！　激衝2米高狂洩
女員工下班車禍亡「老闆辯她請假」　4證據打臉賠百萬
他月刷21萬「能活著算奇蹟」釣出百萬卡神　網一看搶認乾爹
台電變電所爆炸「驚天蘑菇雲」畫面曝　一團火球在天空爆開來
陳時中鬆口「降級可能時間」！　防疫改打防守戰
「9成用戶不賠」2000戶只賠1元！　台電計算方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嗆聲畫面曝！汽車駕駛不爽騎士1舉動　「拿棍棍」下車怒譙三字經

獨／台南驚現「大噴泉」！激衝2米高狂洩　現場留車輛碎片

台南市出租套房凌晨火警　17承租戶19人驚恐逃生

女員工下班車禍亡「老闆辯她請假」　4證據打臉賠百萬

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費　兒拒付親曝「悲慘童年」

快訊／國道3號「汐止隧道」7車追撞！　車流紫爆回堵5km

台北美國學校「遭恐嚇開槍」訊息曝　當事學生提告了！喊被盜帳號

已婚男友「送千萬豪宅」沒過戶　美女設計師討房輸在5字

快訊／深夜猛撞路邊轎車「騎上去+45度傾斜卡住」　男酒測值0.91

美國客戶撒錢訂3艘遊艇…運送一半燒毀　南航中心要查海運起火原因

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

嗆聲畫面曝！汽車駕駛不爽騎士1舉動　「拿棍棍」下車怒譙三字經

獨／台南驚現「大噴泉」！激衝2米高狂洩　現場留車輛碎片

台南市出租套房凌晨火警　17承租戶19人驚恐逃生

女員工下班車禍亡「老闆辯她請假」　4證據打臉賠百萬

年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費　兒拒付親曝「悲慘童年」

快訊／國道3號「汐止隧道」7車追撞！　車流紫爆回堵5km

台北美國學校「遭恐嚇開槍」訊息曝　當事學生提告了！喊被盜帳號

已婚男友「送千萬豪宅」沒過戶　美女設計師討房輸在5字

快訊／深夜猛撞路邊轎車「騎上去+45度傾斜卡住」　男酒測值0.91

美國客戶撒錢訂3艘遊艇…運送一半燒毀　南航中心要查海運起火原因

藍心湄買玩具遭人插隊！FB求解怎辦　陶晶瑩「神回覆1招」5千人讚爆

婆媽「魚躍龍門」摔一團　胡瓜親自示範遭嗆：你也沒多行

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

嗆聲畫面曝！汽車駕駛不爽騎士1舉動　「拿棍棍」下車怒譙三字經

「錶王」Tiffany藍錶飆億級天價　潘瑋柏預測這只勞力士也要漲了

《尋找神話之鳥》　台南鳥會邀百人戲院欣賞生態紀錄片

終結韓戰有望！　文在寅：美中北韓原則上同意發表「終戰宣言」

韓長髮正妹「重訓脫到只剩丁字褲」！健身狂入侵留言全歪樓超爆笑

28萬戶沒得賠！台電停電不採「專案賠償」　停電1小時只賠1元

公牛9人被隔離！灌籃王拉文也驗出陽性　僅剩9名可用之兵

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

社會熱門新聞

快訊／台北美國學校明天緊急停課

美國學校遭恐嚇開槍　學生找到了！

男友送豪宅沒過戶　她討房輸在5字

獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼鄧佳華：回來吧

快訊／國3汐止隧道7車追撞！車流回堵5km

台北美國學校遭恐嚇開槍訊息曝　當事學生提告了

翁仁賢目睹「生小豬」淪魔　除夕縱火燒死6至親

深夜猛撞路邊轎車　男酒測值0.91

網瘋傳「台中大里槍戰4死」影片曝　警回應打臉

高雄旗山「球棒隊」身份曝光！

國道3號6車連環撞！現場一度回堵

員工下班車禍亡老闆拒賠　4證據打臉

美國客戶訂3遊艇燒毀　海運起火原因要查

新北耶誕城爆「場外格鬥賽」　1男鼻血狂噴求助警

更多熱門

相關新聞

獨／台南驚現「大噴泉」　激衝2米高狂洩

獨／台南驚現「大噴泉」　激衝2米高狂洩

台南市仁德區的仁義路竟然出現高達2公尺的地面「湧泉」，水柱的寬度超過一個成人，水不停的湧出，呈現一個獨特的景觀，路過的民眾拍下後，覺得相當浪費。

台南市出租套房凌晨警傳火警

台南市出租套房凌晨警傳火警

台南民宿深夜驚傳爆炸聲

台南民宿深夜驚傳爆炸聲

黃偉哲頒發台南設計獎

黃偉哲頒發台南設計獎

台南棕幹線公車全線電動化

台南棕幹線公車全線電動化

關鍵字：

台南拋妻棄子扶養費

讀者迴響

熱門新聞

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

同居剛滿一週！她開電腦驚見男友妹裸照

彰基院長一天開17台刀　醫諷：難道有分身？

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

快訊／台北美國學校明天緊急停課

《華燈》22位超貴卡司客串

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面