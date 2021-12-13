年輕時拋家棄子！臨老中風討扶養費　兒拒付親曝「悲慘童年」

▲洪男稱爸爸從未盡過扶養義務，如今老年向他追討每月3000元扶養費，令他無法接受。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台南報導

台南一名洪姓老翁曾有過2段婚姻、共生下5名子女，但洪翁年輕拋妻棄子，不顧大房妻子與2個兒子死活，與二房李女另組家庭，如今洪翁年邁，且因中風生活無法自理，因此向法院聲請，要求大房兒子支付扶養費；兒子出庭時痛斥，父親就是一個爛賭徒，從來沒給過母子3人生活費，甚至母親北上找他時，還遭父親痛毆，如今父親晚年才想起他這個兒子，還開口討錢，令他無法接受。法官審酌後，裁定駁回洪翁請求。

判決書指出，洪翁已高齡78歲，且去年又因急性腦梗塞住院，如今生活已經無法自理，由社會局進行安置，每月養護費固定支出高達2萬2000元，還不包含臨時就診費用、看護費、交通費、尿布費等，扣除勞退給付、中低老人補助等，每月至少還有1萬元的缺口待補。

據了解，洪翁曾有過2段婚姻，與大房杜女生下2個兒子、二房李女生下3名子女，但大房長子已歿，二房四子又患有輕度智障，無工作能力，因此不請求，其中二房三子、么女皆已同意每月支付3000元扶養費用，洪翁因此請求大房次子也需比照，每月支付3000元直到他死亡。

次子洪男今已44歲，得知自己遭父親請求扶養費後，悲憤向法官表示，父親從小就沒有盡到扶養義務，在他小時候，父親是一位木工，每天都在工寮工作，很少回家，且父親是一個爛賭徒，不但沒有給母親生活費，家中還時常有人登門討賭債，母子3人因此時常遭債主追打，父親之後為了躲債，更是直接索性不回家。

洪男表示，後因父親完全不給生活費，母子3人經濟陷入困頓，媽媽不得已只好將哥哥送到奶奶家給姑姑照顧，而他則與媽媽到外公家躲避債主；在他國小三年級那年，母親得知爸爸在台北工作，因此帶著兄弟倆北上尋父，不料父親當時已有二房李女，還生下3個孩子，見到杜女後，竟將她打得滿身是傷。洪男表示，當時他與哥哥年幼，見到媽媽被打，無法為她做什麼，兄弟2人只能抱著母親流淚，帶著絕望和滿身的傷離開台北。

之後母親罹患血癌，母子3人只好搬到奶奶家住，但奶奶的家產也全讓父親敗光，有次父親又回到老家向奶奶要錢，見到母親後，不顧她已罹癌體虛，又是一頓拳打腳踢，自此拋家棄子、斷絕聯繫，再也沒有回來過。洪男就讀國小五年級時，家中因無法負擔學費，因此洪與哥哥就被送往孤兒院，但洪男仍向孤兒院請假回家照顧癌母，一直到母親離世，爸爸都未曾探望，至今仍未到母親墳前上香，當時母親的喪禮就只有年幼的他與哥哥處理。

洪男說，哥哥國中畢業後就進入海軍服役，他則在孤兒院生活到國中，因表現不好被趕出去，院方只給了他幾百元，他只好借住在同學家廢棄的三合院中，白天上課、下課後就到附近的紙工廠工作，半工半讀完成國中學業，國中畢業後未再升學，自力更生外出討生活。

洪男表示，從小到大父親完全不顧死活，他也沒去向父親要求什麼，為何如今父親還要來侵犯他的生活？洪男更稱，哥哥在退伍後因被騙錢輕生離世，當時他在台北完全不知情，還是同父異母的妹妹告知後才輾轉得知，對他來說，從小一起長大的哥哥就是他世界上唯一的親人，當時得知哥哥離世的消息，心痛難以言喻；而父親拋家棄子，未盡扶養義務，如今向他追討每月3000元扶養費用，令他無法接受。

法官審酌，洪翁每月還有1萬8000元的收入，且名下尚有一筆價值35萬元的股票，若將其變現，是否不能生活存有疑義；另一方面，根據洪男說法，洪翁也無法舉證曾經撫養過兒子，因此駁回洪翁聲請，裁定兒子洪男不必支付撫養費用。仍可抗告。

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