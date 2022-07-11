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社會 社會焦點 保障人權

「通靈女校長」退休　改賣「消業障」假玉、假佛詐財上億元

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲彭女等人詐財，檢警在被告家中搜出1億多元的現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹尖石國中前校長彭春蘭，退休前就因宗教糾紛而調任，退休後更與自己的女學生合謀，謊稱具有「通靈」能力，在在新竹山區的佛寺中，尋找對象，謊稱玉珮、佛像經過開光，能夠「消除業障」為由，高價販售，詐得上億元。最高法院審理後，將彭女判刑13年定讞。

判決指出，2015年彭女退休後，與自己的學生林姓女子、代課老師吳姓女子等合謀，假扮不同的通靈「老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，在新竹地區各佛寺、宮廟或山區遊走，主動接觸年邁可欺、罹患憂鬱、或自己及親友遭逢挫折徬徨無助的被害人。

彭女利用自己退休校長的身分博取信任，待被害人卸下心防後，再誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等「消除業障」。但其實這些法器都是粗製濫造的A貨，甚至還有以石英冒充的假玉。

不僅詐騙購買高價「法器」以外，彭女一夥人也會詐騙被害人入股、投資虛構的珠寶公司，陸續騙取3百到至3千萬不等金額，總計詐騙高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳女的竹北豪宅及多個帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。此外，她們也詐騙一名罹患重度憂鬱症的女子，取得其提款卡，並將戶頭內超過4百萬現金提領一空。

檢警獲報後，2019年進行查緝，最後在吳女豪宅的鞋櫃、衣櫃中搬出「一箱一箱的現金」，還出動點鈔機清點近7個小時，才將1億1千多萬元的現金點完。另外檢警也在彭女等人的帳戶內扣得1.2億元的款項。檢方對彭女等3人提起公訴。

一審將彭女重判有期徒刑16年，林女判刑18年，另外吳女也判刑2年。二審高院仍認定3人均有罪，犯罪所得高達1億1千餘萬元，但改將彭女判刑13年、林女判刑15年，吳女維持一審的刑度。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

▼彭女等人詐騙的假玉。（圖／記者陳凱力翻攝）

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