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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭靜文／網路購毒怎麼變成運輸毒品

DRUGS，毒品，手銬（圖／視覺中國CFP）

▲透過暗網匿名購買國外毒品恐觸犯《懲治走私條例》的私運管制物品進口罪，以及《毒品危害防制條例》的運輸毒品罪。（圖／視覺中國CFP）

以前透過網路購買毒品有很高的風險，因為瀏覽紀錄會被保存下來，販毒者跟購毒者都可能因此遭到執法者追查。但在暗網（黑暗網站Dark Web簡稱，依維基百科定義，暗網是存在於黑暗網路、覆蓋網路上的全球資訊網內容，只能用特殊軟體、特殊授權或對電腦做特殊設定才能存取）興起後，加上可匿名付款的數位貨幣相互結合，使得透過網路交易的犯罪市場蓬勃發展。你可以透過暗網購買毒品或其他違禁品，還可以比價、選擇服務好的賣家，聽起來似乎沒有風險，但真的是這樣嗎？

透過暗網向國外購買古柯鹼、大麻的施用者，可能認為自己只是一時好奇，而且可以匿名買毒有何不可，但你沒想到的是，這樣的行為已經觸犯《懲治走私條例》第2條第1項的私運管制物品進口罪，以及《毒品危害防制條例》第4條第1項、第2項的運輸第一、二級毒品罪。

走私的概念容易理解，但是為何只是透過網路自境外購毒會觸犯運輸毒品的重罪呢？《毒品危害防制條例》所稱的「運輸毒品」，依最高法院102年台上字第961號判決所闡釋，按照舊《刑法》之立法例，原限於「自外國販運」或「自外國輸入及輸出於外國」而言，嗣後為防止煙毒之蔓延，廢止前之《禁煙治罪暫行條例》始擴張其範圍，不僅處罰國際間之轉運及輸送毒品行為，即便是國內之運輸，亦在規範之內；且不論是否有圖利的意思，更不論其運輸方法究為海運、空運、陸運或海陸空聯運，皆包括在內。

當然運輸毒品罪的成立除了客觀上要有搬運輸送的行為，主觀上也必須是基於運輸的意思才能構成。若是為了自用，從甲地購買毒品拿回乙地施用，並不會構成運輸毒品罪，但是跨越國界，利用國際包裹等方式，將所購買毒品佯裝為一般貨物輸入我國，就會構成運輸毒品罪了。

以為自己匿名在暗網買毒不會有風險的買家，在被司法警察機關查獲並面臨重罪時（運輸古柯鹼等一級毒品，法定刑度是死刑或無期徒刑），有認真想過自己會受到這樣的處罰嗎？暗網的存在對於年輕族群或許存在莫大吸引力，但匿名並不等於沒有風險，吸毒也非無傷大雅的興趣，不值得為此將青春歲月斷送在監牢裡。

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●郭靜文，高檢署檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。

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