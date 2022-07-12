神鬼女會計4年A走公司1億元　全省狂買10間房還引男友當司機

▲神鬼女會計侵吞公司上億元，全省狂買10間房。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

電影《寄生上流》的情節，在台灣上演！一名砂石公司女會計，利用老闆的信任，4年內A走公司1億多元，全台狂買10棟房子，還引介男友進公司當司機。一審將她重判12年6月與4年6月（易科罰金）。案件上訴二審，高院12日駁回上訴維持原刑度。可上訴。



據了解，闕女（50歲）已經有2名成年子女，但她離婚後另外與蔡姓男子交往。判決指出，闕女2012年3月間，以月薪3萬元進入新北市某砂石場工作，她利用老闆對她的信任，開始A走公司款項。她利用收款機會，將公司應收款項存在自己兒子的戶頭中；或者變造老闆的簽章，將支票票款轉存進兒子帳戶中，總計將近4年的期間內，侵吞款項達1億2百餘萬元。

闕女得款後，為了增加資金，她開始在屏東、高雄、新北等地購買房地。不僅如此，她也購買保時捷跑車送給蔡姓男友。另外闕女還將男友介紹進公司，擔任老闆的司機，藉機掌握老闆行蹤。另外闕女於2016年5月間離職，轉投另一家科技公司擔任會計，但她也以同樣手法，在1年內陸續侵占公司款項近4百萬元。全案於2016年間，砂石公司老闆發覺有異打算查帳，闕女才主動到派出所自首。檢方依照「偽造有價證券」、「侵占」等多項罪名，對闕女、蔡男提起公訴。

一審法院審理後，認定闕女犯下130條以上罪名，但依自首規定減刑，合計判刑12年6月、另外也宣告4年6月的刑期，得易科罰金。至於蔡男也遭判刑1年、得易科罰金，以每日三千元折算一日，並宣告緩刑3年。

案經上訴，高院二審於12日宣判，還是認定她犯下138條罪名，考量她並未賠償被害人，也未達成和解，高院駁回上訴，還是維持12年6月與4年半（得易科罰金）的刑期。