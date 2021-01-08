夫偷印章借高利貸「捲款爽過27年」　血癌妻獨養2孩過勞亡

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子經歷兩段婚姻、育有3名子女，在大陸工作將近30年後返台，因為年老體衰無法繼續工作，雖然有長子協助支付房屋租金，但還是難以維持生活，這才決定向與第二任妻子所生的孩子索要扶養費，結果意外揭穿自己偷印章借高利貸、拋妻棄子的往事，最終被台東地院法官駁回聲請。

▲劉男拋下年幼的女兒和懷孕的妻子，獨自帶著錢逃離台灣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

劉男在判決書中主張，和第一任妻子離婚前育有一子，後來與第二任妻子結婚，育有一雙兒女，「我前往大陸工作將近30年後返台，年邁體衰，欠缺工作能力，難以維持生活，長子經濟狀況欠佳，仍願意負擔我每個月的租屋費用，照顧我的生活起居」，無奈還是無法維持正常生活，這才決定向已經失聯的另外2名兒女提告，請求3人平均分攤每月1萬7810元的生活費用。

對此，長女辯稱，她從小就對父親沒有印象，大概在5歲的時候，父親竊取母親的印章、身分證去借高利貸，得手後就在1994年7月間捲款逃到國外，留下她與當時懷孕的母親躲避黑道討債，弟弟出生時因為母親孕中營養不良，導致腦部缺氧罹患先天性腦性麻痺，想去看醫生又怕遇到黑道，拖到後來癲癇發作越來越嚴重，腦部退化到大小便失禁、雙耳重聽、視力不佳。

長女接著說，母親一個人要扶養她和重病的弟弟，不到40歲就累倒中風，但還是堅持繼續工作，後來確認罹患血癌，僅僅3年就病逝，「我一人扛下母親的醫療費、喪葬費，還要照顧弟弟，我過了幾十年的苦日子，父親拿著錢在國外吃香喝辣，對妻兒不聞不問，如今要我們姊弟支付他的生活開銷，顯然有失公平。」

▲姊弟倆的母親因為過度疲勞，加上罹患血癌，在51歲時病逝。（示意圖／ETtoday資料照）

小兒子也證實，他一出生就罹患腦性麻痺、癲癇，領有身心障礙手冊，無法自理生活，母親為了他和姊姊積勞成疾，又因為債務問題挨告詐欺，成為通緝犯，最後因病離世，這段期間父親完全沒有出面協助，「我一出生就有上述疾病，照顧治療需耗費大量人力、金錢，父親卻捲款潛逃，棄我於不顧，導致我沒有受到良好治療，身體機能越來越差。」

由於劉男對於姊弟倆的指控均不否認，台東地院法官認為，他自1994年間出境離開之後，整整27年不曾回家，相當於是從姊弟倆年幼時起，即無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，若強令姊弟對失責在先的父親負起責任，的確不公平，最終裁定駁回他的聲請，全案仍可抗告。