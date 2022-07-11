張斗輝新任更保董座發揮專長　《甦活人生》提毒品犯復歸之路

▲《甦活人生》電子報7月號。（圖／更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報7月號出刊，本期頭版特別報導新任更生保護會董事長、台灣高檢署檢察長張斗輝，發揮其打擊毒品的專長，針對「毒品犯更生復歸之路」有更多規劃。此外，也報導法務部保護司召開的「更生人就業促進研商會議」，討論如何使更生人脫離低薪、高工時及高風險等惡劣勞動條件，更加穩定工作。

張斗輝先前擔任法務部次長期間，負責推動新世代反毒策略，成功抑制新施用毒品的人口數量。因此他接下更保董事長後，就以成功的反毒經驗為例，點出監獄中有超過一半的毒品收容人，這批收容人出獄後，倘若沒有穩定的工作、住居安置、就業輔導，以及家庭的支持，很快就會重操舊業，又淪入毒品行列中而再度入監。因之，張斗輝對於更生保護業務，就著重在就業輔導、穩定工作部分。

而這期《甦活人生》電子報也報導法務部保護司於6月中召開的「更生人就業促進研商會議」，邀集勞動部、法務部矯正署、社福團體、專家學者、更生保護會以及創業有成更生人一同與會參與，就更生人就業促進議題研商，討論如何使更生人脫離低薪、高工時及高風險等惡劣勞動條件，促其長期穩定就業，並提出可行性方案。

另外本期《甦活人生》電子報內容還包含「觀護、更保及犯保業務座談會」、「退休再次體察生命的意義」「法務部專案-社會復歸多元支持計畫-高輔所手工皂」、「那些年‧這些年／資深25年退休人員-蔡瓊瑢」等內容。