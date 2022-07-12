台灣吉諾前董事長竟與大陸廠商聯合　低價搶單還洩漏營業秘密

▲台灣吉諾公司前董事長洩漏營業秘密，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

電子零配件製造與出口商台灣吉諾公司，公司前董事長林錫宏於2013年與離職員工，在非洲與大陸廠商合資成立公司，再回頭以低價搶食吉諾公司的訂單，甚至洩漏吉諾供應商的資料，林男被依照違反《營業秘密法》提起公訴。最高法院審理後，12日將林男判刑1年10月定讞。

判決指出，美國吉諾公司（Genesis Technology USA,Inc.）在台灣新北市與大陸深圳地區均設有分公司。其中台灣分公司董事長兼總經理林錫宏在2007年到任，直到2013年離職。但他離職後帶著公司一批高階主管，找上美國吉諾在大陸的上游廠商「鑽寶電子」，共同挖吉諾公司牆角。

林男與大陸「鑽寶電子」談妥，雙方各出資40萬美金，另外台灣吉諾前員工連姓男子，也出資10萬美金。3方合資於東部非洲外海之「賽席爾共和國」，成立與大陸「鑽寶電子」同名的「ZUANBAO ELECTRONICS CO.,LTD.」（賽席爾鑽寶公司）。而後林男等人將先前掌握的吉諾美國總公司設計圖，低價生產記憶卡與其他電子產品，並以低價進市場大量分食；此外，還洩漏吉諾總公司的產品供應商資料。林男等人的行為遭台灣吉諾公司其他股東發現後，提出告訴，檢方依照違反《營業秘密法》，對林男等人提起公訴。

林男一審遭判刑6月、得易科罰金，二審智慧財產法院則改判有期徒刑1年10月，更一審智財法院仍將他判刑1年10月。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴，全案定讞。