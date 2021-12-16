蘇怡寧棄養雙親　名律師列10點戳破真相：父母子女間「沒孝順」

▲禾馨醫院創辦人蘇怡寧。（圖／記者張一中攝）

記者葉國吏／綜合報導

禾馨醫院創辦人蘇怡寧，遭週刊報導棄養雙親，蘇怡寧對此則在臉書反控父親長期情緒勒索。律師呂秋遠在臉書列出10點，勸告「別人家務事看熱鬧很沒意義」，因為很容易以迴力鏢的方式回到自己身上，也直言「父母子女之間沒有孝順。」

以下呂秋遠列出10點：

1.不要把自己的退休金，交給兒女。不論是買房、投資、借款，最好都不要。除非，自己有心理準備，這筆錢就是前世的緣，不是今生的考驗。簡單來說，一旦給了，那就要對這筆錢，不期不待，沒有傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.一旦孩子成年以後，請把錢優先拿來照顧自己，孩子不是你的投資品，就算他事業有成，也是他事業有成，不是你。別老是認為「如果沒有我栽培他，現在這個孩子還能這麼厲害嗎？」許多事，講出來就沒價值了。

3.沒有孝順這種東西，不需要說三次。父母子女間，只有愛，沒有孝順。不愛了，父母子女也就是路人，血緣沒什麼了不起的，愛才是最大。用孝順要脅子女，只會讓子女逃得更遠。

▲蘇怡寧臉書回應棄養報導。（圖／翻攝臉書）



4.家人可能是知道你最多秘密的人，如果不想要被背叛，請閉緊自己的嘴巴，更不要利用他們去做任何好或不好的事情。

5.父母要求子女扶養，只有在自己毫無資產、存款的情況下才行。如果自己還有資產，請求子女扶養，法院一般都會駁回請求。

6.一般而言，子女只要有給錢，就算已經有盡扶養義務。就算孩子不願意回家探視父母，提告也無法強制執行、告遺棄罪也很難成立。只是以後可以以對方不來探視，作為剝奪繼承權的理由而已。

7.如果曾經贈與兒女金錢、不動產，後來兒女不盡扶養義務，可以向法院請求撤銷原來的贈與，但還是以自己有受扶養的必要為限，如果自己根本不符合要求子女扶養的條件，就沒有不盡扶養義務的問題。

8.不要勒索自己的孩子，無論是金錢，或是情感。孩子只是藉由我們的身體來到這個世界，他對我們，沒有這麼多的義務。

9.家家有本難念的經，這是確實的。每個人都有自己不想讓別人知道的事情，可能悲傷、可能憤怒、可能羞恥。如果真的把家務事拿到法院來，都是很逼不得已的事情，多多體諒別人，因為或許有天我們也需要別人體諒我們。

10.有人用童年療癒一生，有人用一生治療童年，願大家都是前者，如是後者，也別責怪自己，那不是你的錯，而是有些人，天生就不適合當父母。當然，也請不要把父母當作提款機，都成年了，許多事情要自己負責。