　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇怡寧棄養雙親　名律師列10點戳破真相：父母子女間「沒孝順」

蘇怡寧記者會（圖／記者張一中攝）

▲禾馨醫院創辦人蘇怡寧。（圖／記者張一中攝）

 記者葉國吏／綜合報導　

禾馨醫院創辦人蘇怡寧，遭週刊報導棄養雙親，蘇怡寧對此則在臉書反控父親長期情緒勒索。律師呂秋遠在臉書列出10點，勸告「別人家務事看熱鬧很沒意義」，因為很容易以迴力鏢的方式回到自己身上，也直言「父母子女之間沒有孝順。」

以下呂秋遠列出10點：
1.不要把自己的退休金，交給兒女。不論是買房、投資、借款，最好都不要。除非，自己有心理準備，這筆錢就是前世的緣，不是今生的考驗。簡單來說，一旦給了，那就要對這筆錢，不期不待，沒有傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.一旦孩子成年以後，請把錢優先拿來照顧自己，孩子不是你的投資品，就算他事業有成，也是他事業有成，不是你。別老是認為「如果沒有我栽培他，現在這個孩子還能這麼厲害嗎？」許多事，講出來就沒價值了。

3.沒有孝順這種東西，不需要說三次。父母子女間，只有愛，沒有孝順。不愛了，父母子女也就是路人，血緣沒什麼了不起的，愛才是最大。用孝順要脅子女，只會讓子女逃得更遠。

▲▼蘇怡寧臉書回應棄養報導。（圖／翻攝臉書）

▲蘇怡寧臉書回應棄養報導。（圖／翻攝臉書）

4.家人可能是知道你最多秘密的人，如果不想要被背叛，請閉緊自己的嘴巴，更不要利用他們去做任何好或不好的事情。

5.父母要求子女扶養，只有在自己毫無資產、存款的情況下才行。如果自己還有資產，請求子女扶養，法院一般都會駁回請求。

6.一般而言，子女只要有給錢，就算已經有盡扶養義務。就算孩子不願意回家探視父母，提告也無法強制執行、告遺棄罪也很難成立。只是以後可以以對方不來探視，作為剝奪繼承權的理由而已。

7.如果曾經贈與兒女金錢、不動產，後來兒女不盡扶養義務，可以向法院請求撤銷原來的贈與，但還是以自己有受扶養的必要為限，如果自己根本不符合要求子女扶養的條件，就沒有不盡扶養義務的問題。

8.不要勒索自己的孩子，無論是金錢，或是情感。孩子只是藉由我們的身體來到這個世界，他對我們，沒有這麼多的義務。

9.家家有本難念的經，這是確實的。每個人都有自己不想讓別人知道的事情，可能悲傷、可能憤怒、可能羞恥。如果真的把家務事拿到法院來，都是很逼不得已的事情，多多體諒別人，因為或許有天我們也需要別人體諒我們。

10.有人用童年療癒一生，有人用一生治療童年，願大家都是前者，如是後者，也別責怪自己，那不是你的錯，而是有些人，天生就不適合當父母。當然，也請不要把父母當作提款機，都成年了，許多事情要自己負責。

 

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
快訊／多明尼加飛機墜毀！　機上9人全罹難
菲百貨公司驚見鬼腳印！10年內多人目擊　追查發現一共同點
體育局股長獨攀中央尖山失聯5天！最後位置曝　家屬求助跑山獸
地表最騷新娘！半裸丁字褲抖臀蹭賓客　超狂影片曝光
她上駕訓班…逼教練連噴「經典語錄」：自己買路吧　網笑到肚子痛
國中少女許願「想要一張床」！一家4口擠5坪房　每晚怕屋頂塌下
財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房
日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

LINE可同時登入幾個裝置？官方公布解答　一招全登出

蘇怡寧棄養雙親　名律師列10點戳破真相：父母子女間「沒孝順」

全台房屋「屋齡30+」數量過半　　都更卡關三要素曝光

大媽A到車拒道歉嗆「我後照鏡也壞了」　女車主11字完勝

獨／中研院女確診實驗室主管成箭靶　詹家琮心寒「院長沒關心過」

54年老房漏水也要住！　他苦守南機場整宅等原地都更

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

19歲少女獨駕「飛抵台灣視角曝光」　降落松山機場靠飛機旁爽喝珍奶！

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

LINE可同時登入幾個裝置？官方公布解答　一招全登出

蘇怡寧棄養雙親　名律師列10點戳破真相：父母子女間「沒孝順」

全台房屋「屋齡30+」數量過半　　都更卡關三要素曝光

大媽A到車拒道歉嗆「我後照鏡也壞了」　女車主11字完勝

獨／中研院女確診實驗室主管成箭靶　詹家琮心寒「院長沒關心過」

54年老房漏水也要住！　他苦守南機場整宅等原地都更

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

酸菜鍋到麻辣鴨血鍋！國泰萬怡Buffet推火鍋季　加入會員即打8折

2022開運必備！胡麻醬料理吃起來～過年聚會天天「胡麻將」

從護理師轉戰實況主　「狂死系」瑞娜曝粉絲暖信：你開台救贖了我

快訊／多明尼加飛機迫降「跑道上墜毀」　機上9人全罹難

公車急剎婦跌倒昏迷！整車大人嚇呆　小六女冷靜報案感動全網

蘋果「歷代最暢銷」iPhone 6 Plus　年底列入過時產品名單

溝鼠神隱偷吃1個月　關門瞬間竟夾住牠！屋主陷兩難：不開就掛在那

運將深夜載到「無頭女大生」　轉頭一看換她驚呆

台積電今除息、金管會兩面向打炒房　財經HOT 5一次看

《華燈》暗黑版尺度超大！Swag女神COS「春光全露」　震撼畫面曝

柴犬臉頰肉超軟Q能扮4種動物　秒切換小海豹、松鼠萌翻網友❤

生活熱門新聞

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

日本第一牛郎大吃台灣美食　本土飲料竟讓他上癮

桃園財神大樓3度被火燒　她搬不離套房

農遊券第二波抽58萬份　僅1.6萬人登記

表弟想應徵藥廠　他傻：讀錯系了

買水煎包付200元紙鈔遭拒！店家回應了

更多熱門

相關新聞

遭爆棄養雙親！名醫蘇怡寧576字揭內幕

遭爆棄養雙親！名醫蘇怡寧576字揭內幕

禾馨創辦人、婦產科名醫蘇怡寧，被媒體爆料棄養雙親，老父指兒子多年沒探視重病老媽，一狀告上法院，以《民法》撤銷當年贈送兒子的千萬房產，雙方6年來只在法庭見面。針對此事，蘇怡寧今（15）早也在粉專首發聲，吐露隱忍多年的真相，「現在大家知道為什麼我這麼恨情緒勒索了吧」。

網紅名醫逃漏稅「檢舉人竟是他爸」　老父討千萬房產

網紅名醫逃漏稅「檢舉人竟是他爸」　老父討千萬房產

比特淪保護家門武器　律師幫發聲

比特淪保護家門武器　律師幫發聲

林秉樞嗆跟他很熟　呂秋遠2度否認：他求我去告別式

林秉樞嗆跟他很熟　呂秋遠2度否認：他求我去告別式

林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉

林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉

關鍵字：

蘇怡寧呂秋遠

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

更多

最夯影音

更多
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面