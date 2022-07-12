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怪手如何上屋頂？網猜測：零件運上樓才組裝　「真相」曝光

▲▼網友詢問怪手如何上屋頂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲網友詢問怪手如何上大樓屋頂。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者楊欣倫／綜合報導

許多建築工程都會使用怪手，平時在路上看到大樓施工，很多人都會好奇它是如何上屋頂的？一名網友貼出怪手於大樓屋頂的照片之後，引發討論，有人猜測是將器材運送上去後組裝起來的，事實上並非如此，而是靠「大型拖吊車」。

日前一名網友於《爆廢公社公開版》發文問道，「我真的很想知道小紅小黃你們是怎麼上樓的？」並附上一張照片。如圖可見，有兩台分別為紅色和黃色的怪手在一棟看似即將拆除的大樓屋頂，卻看不出來是怎麼上去的，讓原PO十分好奇。

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留言區網友幽默回應，「跟小叮噹借縮小燈放口袋拿上去的」、「先在上面放小台的，澆水後他會變大」、「坐電梯上去的」、「不是有樓梯嗎，自己爬上去的」、「跟玩命關頭一樣飛過去的」、「人工搬運的」、「肯定是魔法」、「零件運上去之後才組裝的」。

有內行網友回答，事實上怪手是用吊車吊上去的，因為拆除作業是從頂層一層層拆除，所以需要吊怪手上去從屋頂開始挖至一樓地面，​​「大型拖吊車吊上去的」、「吊車吊上去啊，不然會是自己長翅膀飛上去嗎」、「吊車0.0一台怪獸沒有多重好嗎」。

▲▼網友解答。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼網友解釋用吊車吊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼網友解釋用吊車吊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

怪手的正式名稱為挖土機，如名字所述是用於挖掘的，在建築拆遷的部分能幫上很大的忙，市面上也有各種種類，適合不同的用途。例如管路挖斗就是挖掘管路專用；旋轉挖斗夾鉗則在伐木工程常見，適合夾取木頭類的物品；油壓粉碎機（俗稱大鋼牙）則在違建拆除工程或是工地建築作業時會看到，負責夾壞物品和夾住東西的器具，也是上述討論的大樓屋頂上會有的種類。

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