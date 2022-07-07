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高三姊在家「只穿內衣」　弟超崩潰：誰會有感覺？1.3萬人全看呆

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO直呼，誰會對姊姊有非分之想？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「誰會對親姊姊有非分之想？」一名男網友發文表示，他現在和姊姊被迫睡在同個房間，結果對方還是照著自己的習慣，不穿衣服甚至全裸，讓他很困擾。貼文曝光後，吸引萬人按讚朝聖。

這名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到姊姊現在高三，每天都待在家，他們因為前幾個月搬家、房間有少，所以兩人目前睡在同個房間。

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原PO表示，他和姊姊睡在同個房間已經有些為難，結果對方在房間還常常不穿衣服、只穿內衣，「有時候直接全裸！」他每次都會叫姊姊把衣服穿好，但對方總說沒關係，「我跟朋友講，他們都很羨慕，到底有什麼好羨慕的？誰會對親姐姐有非分之想？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲文章引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，吸引1.3萬人按讚，不少網友紛紛直呼，「我們先加個好友，我打視訊給你」、「我家有空房間」、「請貼姊姊在房間的照片，我來鑑定為何你會沒感覺」、「因為家人所以習慣了，如果是外人我相信不敢」。不過也有網友認為不太可能，「不相信會有這種事」、「不要再騙了，你根本沒有姊姊」、「幻想症又發作了」。

事後原PO則更新貼文表示，他絕對不會出賣自己姊姊，所以「別再叫我拿照片出來了！」

實際查詢過後，論壇「巴哈姆特」和Zuvio都有內容差不多的文章，唯獨姊姊的年齡有些許落差。不論該篇文章的真實性為何，都已在網路上掀起熱烈討論。

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