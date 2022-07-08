暑假怨念！兒畫「不用上安親班之符」給媽　網跪求刪2字量產

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽昨日（7日）在臉書PO文分享兒子的可愛創意，為了避免暑假被安排去上安親班，竟然親手畫了一張「不用上安親班之符」，旁邊還配上2句「不必浪費錢」，怨念超深，讓她看了忍不住哈哈大笑。文章公開之後，其他網友也紛紛留言大讚孩子聰明、很有前途，還有已經出社會工作的網友敲碗求量產，「可以少掉中間『安親』2個字畫一張給我嗎？」

▼▲原PO兒子畫不用上安親班之符，還特別強調不必浪費錢。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，收到家人傳來兒子畫的符咒，說是未來可能會用到，只見符咒上面寫著「不用上安親班之符」，旁邊還配上2句「不必浪費錢」，讓她看完忍不住哈哈大笑，就連傳訊息給她的家人也吐槽一句「妳的天才兒子，被打敗了」。

原PO接著說，自己小時候放暑假就是在家耍廢，兒子畫的符咒光是用看的就覺得怨念有夠深，收到訊息之後，雖然覺得很有趣，但也不忘反過來幫忙求情，「讓他用一張啦」。

文章公開之後，掀起網友留言熱議，並紛紛誇讚原PO的小孩很聰明，「天才」、「這小孩有前途！很可以」、「這孩子太有創意了，也有做師公（道士）的天賦」、「知道要替父母省錢，優秀」、「我要笑死」、「符末沒有罡字封尾，不及格」。還有已經出社會工作的網友敲碗求量產符咒，「可以少掉中間『安親』2個字畫一張給我嗎？」

也有網友半開玩笑地建議原PO，如果真的同意讓小孩暑假不用上安親班，也可以自行安排一些活動，例如訓練做家事，「時間和去安親班一樣，理由是家裡不養廢物。」