砸錢買專櫃皮夾　割開後夾層驚見「這張紙」！內行曝真相：正常

▲皮夾內竟然有廣告廢紙。（圖／翻攝自FB 爆廢公社公開版）



記者施怡妏／綜合報導

皮夾有財富的象徵，有些人習慣到專櫃購買，雖然價格較昂貴，但是更為耐用，一名女網友表示，好幾年前花了幾千元買了某款名牌長夾，最近想要丟掉換一個新的，丟棄之前好奇拆開來看看，結果竟然發現夾層內塞著廣告廢紙，讓她超傻眼。對此，網友表示很正常，還曾買過暗藏著剪刀的皮夾。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，之前花了好幾千元買了名牌長夾，用了很久打算丟掉，想說好奇看看裡面的構造是什麼，便用美工刀皮夾割開，總料夾層內竟然有廣告廢紙，上頭用簡體字寫著「義大利經典披薩」，看起來相當突兀。

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貼文曝光，網友們也感到驚訝，「名牌包還這樣搞太誇張」、「義大利名師設計並且參與製造，而且當天晚餐很明顯是吃Pizza」、「還好不是急急如律令的符什麼的」、「真環保材質」、「最疑惑的是還不是塞包的廣告紙，居然是吃的」。

▲有網友買到藏著剪刀的包包。（圖／翻攝自FB 爆廢公社公開版）

不過，有網友表示，這樣的狀況很正常，「很正常喔，紙是很好的皮革襯，恭喜妳割開潘朵拉的長夾」、「為了成本考量，大量生產的長夾內襯都用硬紙板來製作」、「百貨公司很多長夾的內襯裡都是黏餅乾紙盒」。還有網友指出，「我割過P牌的也是這樣」。

其中一名網友分享經驗，10幾年前買了一款同牌的單肩包，後來有次出國被海關攔住，「因為包包照到了一個『裁布剪刀 』，被要求包包都倒出來，回來後因為感覺很差我也是自己在那邊翻，結果我真的摸到裁布剪刀，還被戳到，流血了」。