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亞東國會議員友好協會悼安倍晉三　郭國文盼台灣列區域安全優先

▲▼立法院亞東國會議員友好協會11日向前日本首相安倍晉三致意。（圖／民進黨立委郭國文辦公室提供）

▲立法院亞東國會議員友好協會向前日本首相安倍晉三致意。（圖／民進黨立委郭國文辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，震驚世界各國，立法院亞東國會議員友好協會11日悼念安倍晉三，擔任會長的民進黨立委郭國文表示，安倍晉三生前非常支持台灣，希望他的主張日後可以成為自民黨的路線，更期待自民黨的路線可以成為日本政壇的共識，將台灣安全列為區域安全的優先。

郭國文下午偕同立法院亞東國會議員友好協會副會長何志偉、民進黨立委鍾佳濱、張廖萬堅、范雲等人，前往台日關係交流協會向安倍晉三表達敬意及感謝，全程神情肅穆。

郭國文表示，「哲人已遠，典型夙昔」，安倍晉三一直都是台灣的好朋友，不僅多次為台灣發聲，也深得台灣人民的喜愛，今天總統蔡英文更也宣布降半旗，哀悼這位最挺台的日本首相。

郭國文提到，去年12月台灣曾經邀請安倍晉三發表視訊演說，自己也在現場聆聽，安倍晉三當時強調，「日本無法容許台灣遭武力侵台，台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，聽完至今仍然感動猶存。

郭國文還說，立法院亞東國會議員友好協會原本擬定，即將要在今年8月初訪問日本，持續建立交流及台日情誼，然而事發突然，因此將弔唁安倍晉三列入優先行程，要向他致上最高的敬意。

何志偉表示，安倍晉三是台灣的好朋友，也是老朋友 ，他被稱為最友台的日本首相，他認為對安倍晉三而言，台灣是一個令人感到溫暖的地方。

何志偉還說，包括美國、印度在內的國際民主夥伴，也都感念安倍晉三為全球民主價值的付出，世界失去的不只是一個偉人，更是一個充滿溫暖與關懷的好朋友，謝謝安倍晉三對台灣的友善，台灣會繼續努力下去。

張廖萬堅表示，感謝安倍晉三長期力挺台灣，尤其是台灣去年面臨疫苗之亂，日本推動贈送疫苗為台灣加油，他更在去年提出「台灣有事等於日本有事」相挺台灣，安倍晉三即使卸任日本首相，仍然持續推動深化台日友好，是台灣真摯、堅定的好朋友。

張廖萬堅強調，面對如此噩耗，大家都感到萬分悲痛與不捨，台灣在為安倍晉三祈求冥福的同時，更要嚴厲譴責暴力，未來他會持續推動台日邦誼的鞏固，共同努力高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟。

范雲強調，「台灣有事等於日本有事」是安倍晉三對台日關係的立場，他是深化台日關係的重要推手，台灣非常感謝安倍晉三，也期待未來雙方繼續共同為東亞區域繁榮與和平攜手努力，以慰安倍晉三在天之靈。

鍾佳濱則說，近年來台日關係更加友好並非偶然，而是因為安倍晉三深知台灣與日本間戰略互助、抵抗中國威脅的重要性，逐步推動才能有今天的成果，期許台灣未來能承襲他的意志，繼續深化與日本的關係。

郭國文會後受訪時表示，安倍晉三生前對台灣非常大力支持，特別是在去年12月1日的時候，他透過視訊特別強調「台灣有事就是日本有事、就是日美同盟有事」，這樣的的說法感動了許多台灣人。

郭國文也說，立法院期待安倍晉三的主張，可以成為日本自民黨的路線，同時也更加期待自民黨的路線，可以成為日後日本政壇的共識，將台灣安全列為區域安全的優先，能夠在區域安全的相關政策予以落實。

▼民進黨立委郭國文。（圖／民進黨立委郭國文辦公室提供）

▲▼立法院亞東國會議員友好協會11日向前日本首相安倍晉三致意。（圖／民進黨立委郭國文辦公室提供）

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