柯建銘率民進黨團悼念安倍晉三　「偉大政治家台灣人都會感謝他」

記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，民進黨立法院黨團總召柯建銘11日表示，回想起過去和安倍晉三的聚會情形，至今仍然讓他印象深刻，他認為安倍晉三是非常偉大的政治家，所有台灣人會感謝與感念他。

柯建銘中午率領民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長黃世杰等人，前往台日關係交流協會悼念安倍晉三，全程神情肅穆。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘弔唁前日本首相安倍晉三。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘會後受訪時提及，有一次安倍晉三來台訪問，自己搭乘計程車去參加他們私下的活動，當時大家互相交換意見，安倍晉三也非常開心，期間有唱歌、有跳舞，後來安倍晉三的秘書透露，從來沒看過他這麼開心過。

柯建銘也說，非常感謝安倍晉三對台灣的支持，尤其是對整個亞太地區及印太戰略，包括在憲法修正也有所討論，安倍晉三是一個非常偉大的政治家，相信他對台灣的關心與貢獻，所有台灣人都會非常感謝及感念。

黃世杰也在臉書表示，日本台灣交流協會門口的大型留言牆，已經被民眾的感謝文字填滿，日台協會外不畏豔陽的人潮，排著整齊隊伍等待入內致哀，安倍晉三對台灣的愛護與情誼，「我們永銘於心，願您在天安息」。

另外，民進黨立委蔡易餘、王美惠等人也自行到場致意，王美惠當場眼眶泛紅，一度哽咽，蔡易餘則在臉書強調，感謝安倍晉三很長一段時間幫助台灣，並且轉變為春季泥土以保護花朵。