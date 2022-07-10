雲林+626　Novavax疫苗開打2天107人接種

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（10）日新增626例本土確診個案，分別為分別為斗六119例，虎尾81例，斗南64例，西螺50例，北港41例，麥寮29例，莿桐33例， 土庫24例， 二崙、褒忠22例，崙背21例，元長、水林、古坑19例，口湖16例、林內14例，大埤12例，臺西10例，四湖7例，東勢4例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增626例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-96歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有749人、確診者居家照護在管中有4359人。統計至7月9日止6-11歲兒童莫德納疫苗第 1 劑累計已完成10809人接種、第2劑7826人接種；5-11歲BNT兒童疫苗第1劑已完成20209人接種、第2劑11310人接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋626例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共72164例，其中累計210例為死亡。今日新增4例死亡確診個案，分別為2位女性及2位男性，年齡介於70-80多歲間，分別有高血壓、糖尿病、高血脂、過敏、心血管與腎臟相關疾病等慢性病史，其中1位已完整接種疫苗，1位接種2劑疫苗，1位接種1劑疫苗，1位未曾接種疫苗，死亡日期介於6/29至7/6，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計210確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

Novavax疫苗是國內第5款新冠肺炎疫苗，自7月8日開打統計至7月9日2天共107人接種，Novavax疫苗可提供18歲以上民眾接種，並與其他廠牌交替使用，第1、2劑基礎劑間隔至少4周，並可作為基礎加強劑、第一次追加劑及第二次追加劑接種。如為追加劑接種，與前一劑次間隔至少12周，接種第二次追加劑，則與第一次追加劑間隔至少5個月。

▲111年度統計本土累計確診數共72164例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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