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情侶投宿正脫衣...旅館少東竟從門縫偷拍！無罪理由曝光

▲桃園市某高中邵姓男老師去年11月在女廁偷裝針孔攝影機，竊錄女學生如廁與更衣畫面，地院判處6月有期徒刑。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針孔攝影機示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一對情侶2020年8月某日到高雄市一家旅館投宿，兩人進房後，才剛脫衣服，就發現門縫出現一支微型攝影機，趕緊開門察看，涉嫌偷拍的黃姓旅館少東坦承偷拍，但辯稱什麼都沒拍到，情侶報警黃男被依妨害秘密罪起訴，簡易庭判他拘役40天，黃不服上訴，一審和二審法官都認為妨害秘密罪應屬「結果犯」而非「舉動犯」，因黃男沒有看到或拍到任何不雅畫面而判他無罪。全案定讞。

判決指出，黃男是一家旅館的少東，2020年8月2日晚間6時許，王男帶著歐姓女友投宿旅館，但進入房間不久，王男就在房門門縫現疑似有微型攝影機，隨即衝出門外，偷拍的人也倉皇逃逸，王男跑到櫃檯質問黃男，黃男坦承偷拍，但說還沒有按下錄影鍵，什麼都沒拍到，王男報警對黃男提告妨害秘密。

檢方偵辦時，黃坦承有拿針孔設備伸入門縫，但辯稱還沒錄影就被王男發現，所以沒看到任何影像就抽回鏡頭，檢方偵結後依妨害秘密罪起訴，橋頭簡易庭審理後，處黃男拘役40天，得易科罰金4萬元。檢方認為量刑過輕上訴。

橋頭地方法院審理時，法官根據王男、歐女等人證詞，認為黃將針孔伸入房間時，就被王男發現，警方到場後檢查黃男手機，也沒拍到房間內照片，且根據警方查扣的微型錄影機，並無可供存取的硬碟空間，只能透過手機監看和側錄，因此只能知道黃有將針孔伸入房內，但不足以推論有看到王男、歐女在房間內的活動。

法官認為，刑法妨害秘密罪就法益侵害的結果認定應屬「結果犯」，而非「舉動犯」，也就是黃男雖著手實施窺視，但尚未發生侵害他人隱私結果而屬未遂，妨害秘密罪不罰未遂犯，因此撤銷簡易庭拘役40天的判決，改判黃男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院合議庭審理後，採認一審法官見解，認為橋院法官認事用法無違誤，駁回檢方上訴，維持黃男無罪判決。不可上訴。

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